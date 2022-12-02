Актуальна карта бойових дій в Україні 2 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Ця зима стане останньою для тисяч російських загарбників, які наважились перетнути кордон з Україною зі зброєю в руках.
Адже, поки вони замерзають у своїх окопах, наших захисників гріють якісна зимова амуніція та підтримка всього українського народу.
ЗСУ продовжують виконувати свою роботу, а ти дослухайся до Генштабу. Він детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що зусилля росіян навколо Бахмута свідчать про те, що загарбники не винесли уроків з попередніх військових кампаній, зосереджених на взяття неважливих населених пунктів.
Окупанти ведуть наступальні дії в районі Авдіївки-Донецька. А ще російські та українські джерела вказують, що у РФ досі тривають часткові мобілізаційні заходи.
Російські війська продовжують оборону від українських контрнаступальних операцій на лінії Сватове-Кремінна. Крім того, ЗСУ проводять військову операцію на Кінбурнській косі.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:
Ситуація на фронті за напрямками:
За даними Генштабу, росіяни відводять окремі підрозділи та готують до евакуації окупаційні адміністрації населених пунктів Запорізької області.
Наприклад, з Михайлівки виїхали підрозділи, що базувались у відділку поліції та навчальному закладі. У Пологах та Інженерному окупанти виїжджають з будинків, де куди їх розквартирували, та вивозять викрадене майно.
А в Бурчаку окупаційна влада проводить перепис для так званої “добровільної” евакуації населення.
За попередні дні в населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Роздори Запорізької області втрати росіян сягли понад 230 осіб пораненими.
Знищено понад 15 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.
Авіація України протягом доби завдала:
У Нікополі, що в Дніпропетровській області, не залишилось жодного району, куди б не прилітали російські снаряди. Дивись, яка нині ситуація в Нікополі.
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