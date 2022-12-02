Актуальна карта бойових дій в Україні 2 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Ця зима стане останньою для тисяч російських загарбників, які наважились перетнути кордон з Україною зі зброєю в руках.

Адже, поки вони замерзають у своїх окопах, наших захисників гріють якісна зимова амуніція та підтримка всього українського народу.

ЗСУ продовжують виконувати свою роботу, а ти дослухайся до Генштабу. Він детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що зусилля росіян навколо Бахмута свідчать про те, що загарбники не винесли уроків з попередніх військових кампаній, зосереджених на взяття неважливих населених пунктів.

Окупанти ведуть наступальні дії в районі Авдіївки-Донецька. А ще російські та українські джерела вказують, що у РФ досі тривають часткові мобілізаційні заходи.

Російські війська продовжують оборону від українських контрнаступальних операцій на лінії Сватове-Кремінна. Крім того, ЗСУ проводять військову операцію на Кінбурнській косі.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 грудня 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:

ракетного удару по позиціях українських військ у Харківській області ;

; 16 авіаційних ударів, зокрема по Білогір’ю Запорізької області,

Запорізької області, ударів з реактивних систем залпового вогню по Херсону.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському напрямку росіяни обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Костобобрів і Грем’яч Чернігівської області та Гаврилова Слобода, Середина Буда, Пустогород, Бачівськ, Вільна Слобода, Будки, Білопілля та Краснопілля на Сумщині. На Слобожанському напрямку противник утримує свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Загарбники вдарили з артилерії різних типів по районах населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Зелене, Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Дворічна та Западне Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни ведуть оборону. Обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник зосереджується на наступальних діях. Від вогневого ураження з танків та артилерії постраждали райони Серебрянки, Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Залізного та Нью-Йорка Донецької області. На Авдіївському напрямку росіяни намагаються покращити тактичне положення. Обстрілів з танків та артилерії різних типів зазнали райони Авдіївки, Первомайського, Водяного, Веселого, Красногорівки та Мар’їнки на Донеччині. На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Були російські обстріли районів населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Парасковіївка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар та Павлівка Донецької області. На Запорізькому напрямку окупанти обороняються. Зафіксовано артилерійські обстріли по районах Нікополя, Кам’янського, Новоандріївки, Залізничного, Гуляйполя, Дорожнянки і Білогір’я Запорізької області та Ільїнки на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку росіяни захищають раніше зайняті рубежі. Обстрілів зазнали, зокрема, Качкарівка, Республіканець, Матросівка, Токарівка та Антонівка Херсонської області. Ворог тероризує з артилерії Херсон.

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За даними Генштабу, росіяни відводять окремі підрозділи та готують до евакуації окупаційні адміністрації населених пунктів Запорізької області.

Наприклад, з Михайлівки виїхали підрозділи, що базувались у відділку поліції та навчальному закладі. У Пологах та Інженерному окупанти виїжджають з будинків, де куди їх розквартирували, та вивозять викрадене майно.

А в Бурчаку окупаційна влада проводить перепис для так званої “добровільної” евакуації населення.

За попередні дні в населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Роздори Запорізької області втрати росіян сягли понад 230 осіб пораненими.

Знищено понад 15 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Авіація України протягом доби завдала:

14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога;

три удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

У Нікополі, що в Дніпропетровській області, не залишилось жодного району, куди б не прилітали російські снаряди. Дивись, яка нині ситуація в Нікополі.

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