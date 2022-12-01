Зима розпочалася з хороших новин! 50 захисників України звільнили з полону

За останні кілька тижнів відбувся не один обмін військовополоненими. Україна усіма силами намагається повернути усіх своїх громадян. Зима теж розпочалася з хороших новин.

Сьогодні, 1 грудня, відбувся черговий великий обмін полоненими. З полону вдалося звільнити 50 захисників України. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

— Ми повертаємо оборонців Маріуполя та Азовсталі, повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках, — поділився керівник Офісу президента.

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Проте ще не всім вдалося повернутися додому, головне — не забувати про це. Робота з повернення усіх військовополонених продовжується щодня. Україна робить усе, щоб повернути своїх громадян додому.

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Фото: Андрій Єрмак / Telegram