Витримають навіть прямий удар балістичної ракети! У Харкові почали виробляти квартири-бункери

У Харкові, за 40 кv від кордону з Росією, почали виробництво осель-бункерів. Підприємці пропонують занурювати затишні смарт-квартири із кухнею, спальнею та вбиральнею під землю.

Після цього помешкання накривають залізобетонною плитою. Так воно має витримати пряме влучання важкої артилерії. А у разі глибшого занурення й товстішої плити — і удар балістичної ракети. Розробники назвали свій проект Схов.

Виникла ідея зробити комфортне укриття, де моя дружина та дитина зможуть перебувати не декілька хвилин, а тривалий час, — каже автор ідеї Олексій Суслін.

Останні 11 років він разом з друзями займається металоконструкціями. Їхня фабрика розташована в Харкові, тож евакуюватись вони та їхні родини не можуть.

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У разі повного блекауту та відсутності води у Схові можна жити тиждень — саме на стільки має вистачити запасів води та генератора.

Бункер має два виходи — основний зі сходами та броньованими дверима та аварійний вихід. Коштуватиме такий Схов близько $60 000.

Українські архітектори роблять висновки з війни та вчаться на своїх помилках. Читай, як будуватимуть нові українські міста та будинки.

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