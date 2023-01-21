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Витримають навіть прямий удар балістичної ракети! У Харкові почали виробляти квартири-бункери

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 21 Січня 2023, 07:00

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