Выдержат даже прямой удар баллистической ракеты! В Харькове начали изготавливать квартиры-бункеры

В Харькове, в 40 км от границы с Россией, начали производство домов-бункеров. Предприниматели предлагают погружать уютные смарт-квартиры с кухней, спальней и туалетом под землю.

После этого помещение накрывают железобетонной плитой. Так оно должно выдержать прямое попадание тяжелой артиллерии. А в случае более глубокого погружения и более толстой плиты — и удар баллистической ракеты. Разработчики назвали свой проект Схов.

Возникла идея сделать комфортное укрытие, где моя жена и ребенок смогут находиться не несколько минут, а долгое время, — говорит автор идеи Алексей Суслин.

Последние 11 лет он вместе с друзьями занимается металлоконструкциями. Их фабрика находится в Харькове, поэтому эвакуироваться они и их семьи не могут.

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При полном блэкауте и отсутствии воды в Схове можно жить неделю — именно на столько должно хватить запасов воды и генератора.

Бункер имеет два выхода — основной с лестницей и бронированной дверью и аварийный выход. Стоить такой Схов будет около $60 000.

Украинские архитекторы делают выводы из войны и учатся на своих ошибках. Читай, как будут строить новые города и дома.

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