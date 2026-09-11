Усекновение главы Иоанна Крестителя: когда отмечают, что нельзя делать и почему так называется

Каждый год 29 августа по новому стилю, а 11 сентября по старому верующие отмечают день Усекновение главы Иоанна Крестителя. Такое событие зафиксировано в Священных Писаниях. Эта дата важна для христианства — великого пророка Иоанна Крестителя казнили за то, что он крестил Иисуса.

11 сентября принято соблюдать строгий пост в знак памяти важной фигуры для христианской веры.

Усекновение главы Иоанна Крестителя: история и традиции праздника

В этот день вспоминают насильственную смерть Иоанна Крестителя — пророка, пришедшего на землю, чтобы совершить святое водное крещение Иисуса Христа. По библейским преданиям, умер из-за отсечения головы, на которую царю Ироду подговорила его жена Иродиада.

Пророк осуждал царя за то, что он и Иродиада были близкими родственниками и фактически жили в состоянии инцеста. Ради мести во время празднования женщина подговорила свою дочь от первого брака станцевать перед царем, чтобы войти в его милость.

Когда Ирод предложил ей любой подарок, она немедленно попросила главу Иоанна Крестителя. Впоследствии пророка казнили.

Что нельзя делать на Усекновении главы Иоанна Крестителя

В этот день нельзя делать практически ничего — стоит быть незанятым и погруженным в свои мысли. Строго запрещается в праздник Головосечения Иоанна Крестителя:

Накрывать столы и подавать блюда на тарелках;

Употреблять пищу животного происхождения;

Ссориться и выяснять отношения;

Брать в руки ножи или пилы и тем более что-то делать с их помощью;

Употреблять фрукты и овощи красного цвета;

Петь, танцевать и веселиться;

Запрещается жениться, венчаться и крестить детей.

Считается, что в этот день нельзя резать ничего круглой формы: такое действие может осквернить жертву Иоанна Крестителя и обстоятельства его смерти.

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