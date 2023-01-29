Херсон снова под массированным ударом российской артиллерии. Оккупанты обстреляли жилые кварталы города.

Об этом сообщает Херсонская ОВА. На этот момент уже известно о многих раненых и погибших. Читай детали о циничной атаке россиян на мирное население.

Взрывы в Херсоне 29 января

Городской совет Херсона подтвердил, что захватчики обстреляли город восемь раз за сегодняшний день. В результате вражеских обстрелов поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры: школа, автостанция, почтовое отделение, банк и жилые дома.

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В Херсонской ОВА сообщают, что по состоянию на 17:00 известно о восьми пострадавших из-за российских ударов. Три человека погибли, еще пять — получили ранения разной степени тяжести.

Все пострадавшие уже госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Херсонцы, пройдите до ближайшего укрытия или оставайтесь дома, пользуясь правилом двух стен, и ни в коем случае не оставайтесь на улице, — предостерегают в ОВА.

Также Министерство здравоохранения Украины сообщило, что оккупанты обстреляли областную клиническую больницу Херсона. Медсестра получила ранения средней степени тяжести. Ее уже прооперировали.

За сутки россияне уже дважды ударили по этому медучреждению и повредили крышу здания. Первый заместитель главы областного совета Юрий Соболевский выложил в Facebook первые фото обстрелянной больницы.

Артиллерией по жилым кварталам! Что известно о российском обстреле Херсона 29 января / 3 Фотографии

Российские оккупанты пытаются запугать украинское население своими бессмысленными и жестокими обстрелами. Однако это им не удастся.

Наши защитники не тратят попусту время и в перерывах между боями проводят масштабные тренировки. Смотри, как проходят военные учения на Запорожском направлении.

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