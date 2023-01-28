Пока РФ запугивает, ВСУ готовятся наступать: как проходят военные учения на Запорожском направлении

Россияне продолжают пугать, что вот-вот начнут наступление на Запорожском направлении. Наши защитники, впрочем, не теряют времени и в перерывах между боями проводят масштабное обучение.

Во время учебы, среди прочего, отрабатывают штурмовые действия, поскольку, как говорят сами, сидеть в обороне постоянно не собираются.

На этом направлении, по словам одного из защитников с позывным Бариста, оккупанты прибегают к атакам небольшими группами.

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Это нельзя назвать полноценным наступлением.

Однако наши защитники удерживают оборону. Особенно помогает ранее полученный опыт, а также обучение, которое сейчас проводят защитники в перерывах между боями.

Не забывают как об обучении новобранцев хитростям военного дела, так и тренировке тех, кто уже имеет определенные навыки и знания.

Кроме того, Украина и ВСУ ожидают поставки оружия от западных партнеров. В частности, немецких и американских танков. Читай, какое оружие мир передаст Украине в ближайшее время.

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