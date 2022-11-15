Обучение военных и финансовая помощь — что значит миссия EUMAM Ukraine от ЕС

Европейский Союз еще раз доказывает свою поддержку Украины настоящими действиями. 15 ноября Совет ЕС официально объявил о начале Военной вспомогательной миссии ЕС по поддержке Украины.

Целью миссии EUMAM Ukraine является продолжение оказания помощи в ее противостоянии российской агрессивной войне. Эта информация появилась на сайте Европейского Совета.

Что значит миссия EUMAM Ukraine для Украины

С помощью миссии EUMAM Ukraine хотят развить военные возможности Вооруженных сил Украины, чтобы предоставить им возможность защитить территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ. Помимо этого защищать гражданское население.

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Миссия не предусматривает привлечения войск в Украину, ведь имеет неисполнительный мандат. Это подразумевает предоставление индивидуальной, коллективной и специальной подготовки для персонала ВСУ. В пределах миссии речь идет о 15 000 военнослужащих. Подготовка будет проводиться в разных странах Европы.

Командиром миссии был назначен французский вице-адмирал Эрве Ближон (Hervé Bléjean). Он возглавляет департамент военного планирования и выполнения в рамках ЕСЗИ.

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Дополнительная финансовая поддержка от ЕС

Помимо начала миссии EUMAM Ukraine, Совет ЕС принял меры финансовой поддержки в рамках Европейского фонда мира. Сумма помощи составляет 16 млн евро — для обеспечения деятельности EUMAM Ukraine и дальнейшего развития способностей Вооруженных сил Украины.

Средства будут направлены на финансирование оборудования, получаемого Украиной от стран – членов ЕС: поставки боеприпасов, военного оборудования и платформ для размещения летального оружия.

Кроме этого, в список входят транспортные средства, средства по ремонту и обслуживанию предоставляемой техники.

Помощь рассчитана на 24 месяца и предоставляется в дополнение к предварительной военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира, которая составила 3,1 млрд евро.

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