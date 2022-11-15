Украина

Обучение военных и финансовая помощь — что значит миссия EUMAM Ukraine от ЕС

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 ноября 2022, 18:30
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