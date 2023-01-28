Поки РФ залякує, ЗСУ готуються наступати: як проходять військові навчання на Запорізькому напрямку

Росіяни продовжують лякати, що ось-ось почнуть наступ на Запорізькому напрямку. Наші оборонці, натомість, не гають часу й у перервах між боями проводять масштабні вишколи.

Під час навчання, серед іншого, відпрацьовують штурмові дії, оскільки, як говорять самі, сидіти в обороні постійно не збираються.

На цьому напрямку, зі слів одного з захисників на псевдо Бариста, окупанти вдаються до атак невеликими групами.

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Це не можна назвати повноцінним наступом.

Однак наші захисники тримають оборону. Особливо допомагає раніше отриманий досвід, а також навчання, які зараз проводять оборонці у перервах між боями.

Не забувають як про навчання новобранців премудростям військової справи, так і про тренування тих, хто вже має певні навички та знання.

Крім того, Україна та ЗСУ чекають на постачання зброї від західних партнерів. Зокрема, німецьких та американських танків. Читай, яку зброю світ передасть Україні найближчим часом.

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