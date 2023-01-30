Україна

Знесло верхній поверх будинку: що відомо про обстріл Харкова 29 січня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Січня 2023, 09:55
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