Пізно ввечері 29 січня російські військові завдали удару по центральній частині Харкова. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що ракета влучила у житловий будинок у Київському районі, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов каже, що, за попередньою інформацією, ворог обстріляв Харків ракетою С-300.

Обстріл Харкова 29 січня: наслідки

Троє осіб постраждали від ракетного удару по житловому будинку, їх евакуювали до лікарні. Як розповів Олег Синєгубов Суспільному, під завалами лишалася літня жінка. Вона перебувала у квартирі, в яку влучила російська ракета. Членів її родини вдалося врятувати.

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— Зруйнований четвертий поверх. Будинок старий. Ми розуміємо, що квартири на другому та третьому поверсі також дуже сильно постраждали.

Знесло верхній поверх будинку: що відомо про обстріл Харкова 29 січня / 3 Фотографії

Увесь під’їзд уже не придатний для проживання. Будинок знеструмлений, від’єднаний від газо- та водопостачання, — повідомив Синєгубов.

Пізніше Синєгубов повідомив у Telegram, що внаслідок ворожого обстрілу загинула літня жінка. Верхні поверхи будинку — зруйновані. Масштабну пожежу ліквідовували до 3:20 ночі.

Харків — одне з міст, яке найбільше постраждало від ракетних обстрілів росіян. Раніше ми розповідали, як на Салтівці у Харкові демонтують потрощені будинки.

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Головне фото: В’ячеслав Мавричев / Суспільне