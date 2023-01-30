Час зупинився: як Дніпро повертається до життя після трагедії 14 січня

46 загиблих та 81 постраждалий. Ці страшні цифри — наслідки російської атаки по мирному Дніпру.

14 січня вдень ворожа Х-22 влетіла в багатоповерхівку. Наймолодшій жертві цього теракту було всього 11 місяців. Відтоді минуло два тижні, в будинок повернули світло, газ та воду, але сказати, що життя налагоджується, місцеві й досі не можуть. Як Дніпро відновлюється після трагедії 14 січня — у матеріалі.

Як Дніпро відновлюється після трагедії 14 січня — родини досі не оговталися

Проходити повз секцію багатоповерхівки, зруйновану російською ракетою, й досі непросто. В потрощених квартирах зупинився час, а поруч, у сусідніх вцілілих, люди намагаються повертатися до звичного життя.

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Дружина та дитина Ігоря ще не оговталися й досі. Їм бракує сил повернутися додому, тож чоловік самостійно налагоджує побут в оселі.

Страх якийсь перебувати тут. У момент вибуху вони були тут, а я ні. Тому в них лишився осад, — розповідає житель Дніпра Ігор.

Дмитро мешкав у четвертому під’їзді. Потужна вибухова хвиля понівечила його квартиру. Цей корпус уже обстежили інспектори, його збережуть. Родина Дмитра врешті повернулася до будинку і планує ремонт.

Трошки відійдемо від цієї події і будемо планувати ремонт. Вже заїхали туди, намагаємось жити, — каже мешканець пошкодженого дому Дмитро.

А ось доля сусіднього корпуса невідома. Там значні руйнування. Російська ракета знищила 72 квартири, ще понад дві сотні потрощені. Через кілька днів після завершення пошуково-рятувальної операції до вцілілої частини багатоповерхівки почали подавати електрику, газ та воду.

Вибухова хвиля пошкодила майже 2000 вікон.

Роботи зі встановлення вікон продовжуються, адже у квартирах холодно, — каже директор департаменту ЖКГ Дніпровської міської ради Владислав Грицай.

Загиблі та постраждалі в Дніпрі 14 січня: останні цифри

Поруч із місцем трагедії небайдужі дніпряни організували штаб. Туди тоннами зносять одяг та речі першої потреби, надають психологічну та адміністративну допомогу. Тут організували і шелтер, де можна розмістити людей, однак після трагедії тут порожньо. Всі знайшли прихисток у родичів та знайомих.

Допомагати постраждалим узялися небайдужі і десятки організацій, зокрема Монобанку вдалося зібрати 103 млн грн. 80% розділять між постраждалими, решту адресно передадуть на операції, лікування, реабілітації та депозити для сиріт.

У лікарнях залишається 12 постраждалих, стан усіх пацієнтів стабільний. На поправку йде і дев’ятирічна дівчинка, яка була найважчою серед поранених дітей.

Вона при свідомості, оперується за планом. Дихальна система та кровообіг стабільні. У дівчинки покращився настрій, — розповідає лікарка Ольга.

Зупинка навпроти зруйнованого дому всипана квітами, іграшками та лампадками. Люди й досі приходять сюди, адже це пам’ять про вбитих росіянами 46 дніпрян.

Шість тіл залишаються неідентифікованими, ще шестеро — зниклими безвісти, з них одна дитина.

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