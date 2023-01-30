Час зупинився: як Дніпро повертається до життя після трагедії 14 січня

46 загиблих та 81 постраждалий. Ці страшні цифри — наслідки російської атаки по мирному Дніпру.
14 січня вдень ворожа Х-22 влетіла в багатоповерхівку. Наймолодшій жертві цього теракту було всього 11 місяців. Відтоді минуло два тижні, в будинок повернули світло, газ та воду, але сказати, що життя налагоджується, місцеві й досі не можуть. Як Дніпро відновлюється після трагедії 14 січня — у матеріалі.
Проходити повз секцію багатоповерхівки, зруйновану російською ракетою, й досі непросто. В потрощених квартирах зупинився час, а поруч, у сусідніх вцілілих, люди намагаються повертатися до звичного життя.
Дружина та дитина Ігоря ще не оговталися й досі. Їм бракує сил повернутися додому, тож чоловік самостійно налагоджує побут в оселі.
Страх якийсь перебувати тут. У момент вибуху вони були тут, а я ні. Тому в них лишився осад, — розповідає житель Дніпра Ігор.
Страх якийсь перебувати тут. У момент вибуху вони були тут, а я ні. Тому в них лишився осад, — розповідає житель Дніпра Ігор.
Дмитро мешкав у четвертому під’їзді. Потужна вибухова хвиля понівечила його квартиру. Цей корпус уже обстежили інспектори, його збережуть. Родина Дмитра врешті повернулася до будинку і планує ремонт.
Трошки відійдемо від цієї події і будемо планувати ремонт. Вже заїхали туди, намагаємось жити, — каже мешканець пошкодженого дому Дмитро.
Трошки відійдемо від цієї події і будемо планувати ремонт. Вже заїхали туди, намагаємось жити, — каже мешканець пошкодженого дому Дмитро.
А ось доля сусіднього корпуса невідома. Там значні руйнування. Російська ракета знищила 72 квартири, ще понад дві сотні потрощені. Через кілька днів після завершення пошуково-рятувальної операції до вцілілої частини багатоповерхівки почали подавати електрику, газ та воду.
Вибухова хвиля пошкодила майже 2000 вікон.
Роботи зі встановлення вікон продовжуються, адже у квартирах холодно, — каже директор департаменту ЖКГ Дніпровської міської ради Владислав Грицай.
Роботи зі встановлення вікон продовжуються, адже у квартирах холодно, — каже директор департаменту ЖКГ Дніпровської міської ради Владислав Грицай.
Поруч із місцем трагедії небайдужі дніпряни організували штаб. Туди тоннами зносять одяг та речі першої потреби, надають психологічну та адміністративну допомогу. Тут організували і шелтер, де можна розмістити людей, однак після трагедії тут порожньо. Всі знайшли прихисток у родичів та знайомих.
Допомагати постраждалим узялися небайдужі і десятки організацій, зокрема Монобанку вдалося зібрати 103 млн грн. 80% розділять між постраждалими, решту адресно передадуть на операції, лікування, реабілітації та депозити для сиріт.
У лікарнях залишається 12 постраждалих, стан усіх пацієнтів стабільний. На поправку йде і дев’ятирічна дівчинка, яка була найважчою серед поранених дітей.
Вона при свідомості, оперується за планом. Дихальна система та кровообіг стабільні. У дівчинки покращився настрій, — розповідає лікарка Ольга.
Вона при свідомості, оперується за планом. Дихальна система та кровообіг стабільні. У дівчинки покращився настрій, — розповідає лікарка Ольга.
Зупинка навпроти зруйнованого дому всипана квітами, іграшками та лампадками. Люди й досі приходять сюди, адже це пам’ять про вбитих росіянами 46 дніпрян.
Шість тіл залишаються неідентифікованими, ще шестеро — зниклими безвісти, з них одна дитина.
Шість тіл залишаються неідентифікованими, ще шестеро — зниклими безвісти, з них одна дитина.
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