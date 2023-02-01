Каждый день под вражеским огнем, но не сдаются — как живут Херсон и Антоновка

Херсон каждый день обстреливают. Только вчера он уже несколько раз находился под огнем. Под вражеским прицелом оказался речной порт. Там пострадали склады.

Также обстреляли район Остров — на данный момент один из самых опасных районов города. Ведь российская армия стоит совсем рядом на другом берегу Днепра.

Оккупанты также били и по соседним селам, в частности Антоновке. Известно, что там повреждены частные дома. Уже половина села уничтожена российской артиллерией.

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Также там уже несколько месяцев нет света и воды. Единственная надежда — на волонтеров.

— У меня в поселке осталось около 3500 человек. Было 13 000, — говорит поселковый председатель Антоновки Сергей Иващенко.

В самом же Херсоне остаются около 50 000 человек. До полномасштабного вторжения здесь жили 300 000 украинцев.

Однако город все еще жив. Общественный транспорт, почта, магазины и даже кафе работают.

Люди не уезжают, несмотря на то, что взрывы в Херсоне раздаются постоянно. По данным Херсонской ОВА, за вчера россияне восемь раз обстреляли город. В целом в области только за минувшие сутки один человек погиб, еще один житель получил ранения.

Прифронтовое село Прибугское Николаевской области девять месяцев находилось под вражеским огнем. Сейчас оно понемногу приходит в себя от страшных обстрелов. Смотри, как живут там люди.

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