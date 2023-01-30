Под массированным обстрелом почти сутки! Что известно о ситуации в Херсоне 29 января

Херсон уже почти сутки под массированным обстрелом. Первые “прилеты” были зафиксированы в полночь, затем последовало еще несколько волн атак. Сейчас известно о трех погибших и шести раненых.

Херсонские власти призвали неравнодушных прийти и сдать кровь. Очень нужна четвертая группа.

Российские террористы цинично ударили по жилому кварталу. Под атаку попала областная больница, повреждены коммунальное предприятие и 16 единиц техники, остановка общественного транспорта и почта.

Сейчас также смотрят

Часть города без света, поскольку российские оккупанты также попали в высоковольтную подстанцию.

Взрывы в Херсоне продолжались с периодичностью в несколько минут или десятков минут.

Местные говорят, что это, наверное, был за неделю самый жаркий день. Стрелять россияне начали с самого утра. В результате — трое погибших, среди которых 35-летняя женщина и двое мужчин, которые просто шли по улице.

Представитель Херсонской ОВА Александр Толоконников рассказывает, что сначала оккупанты обстреляли центр города. Под вражеским огнем оказались больница, отделение почты, автостанция, склады.

После обеда был обстрел Таврического микрорайона.

Херсонская клиническая больница находилась под прицелом вчера дважды. Ранена медсестра. Третий раз за месяц “прилетело” и в местный офис Красного Креста, хотя он уже не работал.

Повреждено также коммунальное предприятие — сортировочная станция Укрпочты. Сотрудники местного отделения делятся, что это чудо, что вчера был выходной и никто не пострадал. Несмотря на это, уже сегодня почта продолжает работу, как и другие учреждения города.

Несмотря на постоянные обстрелы, Херсон продолжает жить.

В то же время медучреждения Херсонской области, которые россияне прицельно уничтожали из танков и артиллерии, сейчас постепенно восстанавливают. Заменяют окна, двери, производят ремонт кровель, а также оснащают все необходимым оборудованием. Читай, как работают больницы в Херсоне сегодня.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!