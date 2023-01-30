Під масованим обстрілом майже добу! Що відомо про ситуацію у Херсоні 29 січня

Херсон вже майже добу під масованим обстрілом. Перші “прильоти” зафіксували опівночі, потім було ще кілька хвиль атак. Наразі відомо про трьох загиблих і шістьох поранених.

Херсонська влада закликала небайдужих прийти та здати кров. Дуже потрібна четверта група.

Російські терористи цинічно вдарили по житловому кварталу. Під атаку потрапила обласна лікарня, пошкоджено комунальне підприємство і 16 одиниць техніки, зупинка громадського транспорту і пошта.

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Частина міста без світла, оскільки російські окупанти також поцілили у високовольтну підстанцію.

Вибухи у Херсоні тривали з періодичнічністю у декілька чи кільканадцять хвилин.

Місцеві кажуть, що це, мабуть, був за тиждень найгарячіший день. Стріляти росіяни почали з самого ранку. Як наслідок — троє загиблих, серед яких 35-річна жінка та двоє чоловіків, які просто йшли вулицею.

Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповідає, що спочатку окупанти обстріляли центр міста. Під ворожим вогнем опинились лікарня, відділення пошти, автостанція, склади.

Після обіду був обстріл мікрорайону Таврійський.

Херсонська клінічна лікарня була під прицілом учора двічі. Поранена медсестра. Втретє за місяць “прилетіло” й у місцевий офіс Червоного Хреста, хоча він уже не працював.

Пошкоджене також комунальне підприємство — сортувальна станція Укрпошти. Працівники місцевого відділення діляться, що це диво, що через вихідний там ніхто не постраждав. Попри це, уже сьогодні пошта продовжує роботу, як і інші установи міста.

Попри постійні обстріли, Херсон продовжує жити.

Водночас медзаклади Херсонщини, які росіяни прицільно трощили з танків та артилерії, нині поступово відновлюють. Заміняють вікна, двері, роблять ремонт покрівель, а також оснащують все необхідним обладнанням. Читай, як працюють лікарні в Херсоні сьогодні.

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