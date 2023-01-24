Україна

Працювали під окупацією — відновлюються під обстрілами! Робота лікарень у Херсоні вражає

Христина Венгеляускайте 24 Січня 2023, 22:00

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Лікарня

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