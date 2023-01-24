Працювали під окупацією — відновлюються під обстрілами! Робота лікарень у Херсоні вражає

Заміна вікон, дверей, ремонт покрівель, і найголовніше — оснащення необхідним обладнанням.

Медзаклади Херсонщини, які росіяни прицільно трощили з танків та артилерії, нині поступово відновлюють.

Роблять це не за бюджетні кошти, а за гроші волонтерів та меценатів. Лікарні, які неможливо відновити, відкривають у сусідніх будівлях — все, щоб тисячі місцевих, які повертаються до рідних осель, могли отримати бодай базову медичну допомогу.

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На цей час у нас відновлення майже на 80% — повернулися всі лікарі, медичні сестри, заклад працює на повну потужність. Нам навіть необхідно ще медичне обладнання, — каже одна з директорок медзакладу на Херсонщині пані Віра.

Від роботи медиків у регіоні залежить здоров‘я, а іноді й життя багатьох людей. Як медики Херсонщини демонструють незламність навіть у напівзруйнованих лікарнях — дивись у відео.

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