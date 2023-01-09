Медики безкоштовно реабілітують військових на Прикарпатті та розвивають медицину в Україні

На Прикарпатті приватний шпиталь уже 10 місяців лікує та реабілітує військових.

В Україні така велика кількість травмованих війною та поранених, що доправити усіх за кордон немає можливості.

Першу половину тижня ми працюємо практично кожного дня – це щодо операцій. А так то ми тут знаходимося щодня. Ми лікуємо пацієнтів азовців, військових поранених, – розповідає лікарка-анестезіолог Марта Савчук.

Грошей на складні операції в бюджеті немає. Але медики волонтерять: самотужки шукають пацієнтів та кошти на їхню реабілітацію.

Зараз також дивляться

Вони певні, що треба допомагати своїм і розвивати медицину тут, бо такий досвід не купиш.

Українців нині лікують по всьому світу, щоб поставити на ноги після важких поранень як на фронті, так і в тилу. Дивись, як проходить реабілітація військових ЗСУ в Іспанії.