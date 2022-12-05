Люди

Вже 30 військових повернулися додому! Як іспанці лікують поранених воїнів ЗСУ

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 05 Грудня 2022, 07:30

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