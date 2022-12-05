Вже 30 військових повернулися додому! Як іспанці лікують поранених воїнів ЗСУ

Поранені українські прикордонники, яким вдалося вижити після ворожих атак, повернулися до Львова.

Вони лікувалися в Іспанії. З перших днів чоловіки захищали рубежі нашої держави. Коли дістали поранень, то іспанські благодійники безкоштовно зголосились надавати допомогу бійцям.

На сьогодні з лікування повернулося зо 30 воїнів. Ще четверо готуються їхати до Іспанії, серед них і Олег.

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Велика війна застала його на пенсії та чоловік сам пішов у військо. На Донеччині отримав важке поранення, йому розтрощило дві ноги.

Олег сподівається, що закордонні медики допоможуть йому знову почати ходити.

Десь наскрізне поранення, десь видалили шматочок кістки, є поставлена пластина, — додав Олег, показуючи наслідки фронтового поранення.

Саме якісна реабілітація впливає на фізичний стан та самопочуття, тому наші бійці готують плани на майбутнє після лікування.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що таке адаптивний спорт та чому він важливий для реабілітації військових.