Щоб мати сили боротись далі — що таке адаптивний спорт та чому він важливий для реабілітації військових

Українські військові навіть після важких поранень мають сили відновитись та знову соціалізуватись. У цьому їм допомагає комплексна реабілітація.

Наша Національна збірна військовослужбовців та ветеранів Warrior Games уже вирушила до Великої Британії на тренувальні збори, щоб потім взяти участь у змаганнях у США.

Головна тренерка команди Олена Яновська розповіла для Фактів ICTV.Здоров’я, що таке адаптивний спорт та як його застосовують для реабілітації військових.

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Чому важлива післямедична реабілітація

На жаль, на війні не обходиться без поранень. Українські військові отримують першу медичну допомогу та подальше лікування в госпіталях. Але просто поставити протез — не достатньо.

Важливо повернути захисника до нормального життя в соціумі та надати йому фізичну та психологічну реабілітацію.

Це доволі тривалий процес, який вимагає терпіння та зусиль як від бійця, так і від медичного персоналу.

У США реабілітацією військових опікується Міністерство оборони. В Україні ж поки що цим займаються волонтери.

Наша команда Warrior Games планує відкрити спеціальний центр для українських ветеранів, щоб надавати післямедичну реабілітацію та залучати бійців до адаптивних видів спорту.

Що таке адаптивний спорт

Адаптивний спорт — вид спорту, що дозволяє людині з інвалідністю соціалізуватись з іншими та самоствердитись. Це дуже важлива складова реабілітації поранених військових.

Така система відновлення існує в США. Ми хочемо повторити її в Україні. У нас є професійні тренери. Тим паче це люди, які не тільки займаються спортом, а і є військовими.

Вони вміють тренувати, а також знають, як спілкуватися з важкопораненими ветеранами. Це найважливіше у справі відновлення та соціалізації воїнів, — розповідає Яновська.

У США вже дев’ять років проходять Warrior Games — адаптивні змагання для військовослужбовців та ветеранів. Україна третій рік поспіль бере участь у цьому заході в легкій атлетиці, велоспорті, плаванні, стрільбі з лука тощо.

Наші тренери та спортсмени працюють разом з 2015 року. До них також долучаються нові військові, які пройшли лікування у госпіталях.

Адаптивний спорт допомагає їм відновити всі функції організму та соціалізуватись, щоб не мати проблем ні з фізичним, ні з психологічним здоров’ям.

Реабілітація в Україні

Поки що український проект післямедичної реабілітації працює в пілотному режимі. Спортсмени тренуються онлайн по всій Україні, але людям після важких поранень потрібні очні заняття з тренером.

Тож відкривати реабілітаційні центри потрібно в кожному місті. Щоб реалізувати таку мету варто залучитись підтримкою держави.

Волонтери вже підрахували, що вартість курсу реабілітації, який розрахований на три-чотири місяці, коштує приблизно 14 000 грн на одного військового. Але чим більше людей долучиться до проекту, тим меншою буде ціна.

У нас є персонал, усі необхідні інструменти, щоб втілювати задумане. Ми створили фонд, і сподіваюсь, після цьогорічних змагань, на які ми вже виїхали, ми візьмемось за цю справу з новими силами, — переконує Яновська.

Гліб Стрижко за свої 25 років пройшов шлях від громадського діяча до морського піхотинця. Переживши численні поранення та російський полон, він зміг пройти реабілітацію та зберегти бажання повернутись на фронт.

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