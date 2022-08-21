Здоровье и красота

Чтобы иметь силы бороться дальше — что такое адаптивный спорт и почему он важен для реабилитации военных

Елена Яковлева, редактор сайта 21 августа 2022, 08:00
Реабілітація українських військових та адаптивний спорт
Фото: Facebook

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