Чтобы иметь силы бороться дальше — что такое адаптивный спорт и почему он важен для реабилитации военных

Украинские военные даже после тяжелых ранений могут восстановиться и снова социализироваться. В этом им помогает комплексная реабилитация.

Наша Национальная сборная военнослужащих и ветеранов Warrior Games уже отправилась в Великобританию на тренировочное собрание, чтобы затем принять участие в соревнованиях в США.

Главная тренер команды Елена Яновская рассказала для Фактов ICTV. Здоровье, что такое адаптивный спорт и как его применяют для реабилитации военных.

Почему важна послемедицинская реабилитация

К сожалению, на войне не обходится без ран. Украинские военные получают первую медицинскую помощь и дальнейшее лечение в госпиталях. Но просто поставить протез — недостаточно.

Важно вернуть защитника к нормальной жизни в социуме и предоставить ему физическую и психологическую реабилитацию.

Это довольно длительный процесс, требующий терпения и усилий как от бойца, так и от медицинского персонала.

В США реабилитацией военных занимается Министерством обороны. В Украине же — пока что волонтеры.

Наша команда Warrior Games планирует открыть специальный центр для украинских ветеранов, чтобы предоставлять послемедицинскую реабилитацию и привлекать бойцов к адаптивным видам спорта.

Что такое адаптивный спорт

Адаптивный спорт — вид спорта, позволяющий человеку с инвалидностью социализироваться с другими и самоутвердиться. Это очень важная составляющая реабилитации раненых военных.

Такая система восстановления существует в США. Мы хотим повторить ее в Украине. У нас есть профессиональные тренеры. Тем более это люди, не только занимающиеся спортом, но и военные.

Они умеют тренировать, а также знают, как общаться с тяжелоранеными ветеранами. Это самое важное в деле восстановления и социализации воинов, — рассказывает Яновская.

В США уже девять лет проходят Warrior Games — адаптивные соревнования для военнослужащих и ветеранов. Украина третий год подряд участвует в этом мероприятии в легкой атлетике, велоспорте, плавании, стрельбе из лука и т.д.

Наши тренеры и спортсмены работают с 2015 года. К ним также приобщаются новые военные, прошедшие лечение в госпиталях.

Адаптивный спорт помогает им восстановить все функции организма и социализироваться, чтобы не испытывать проблем ни с физическим, ни с психологическим здоровьем.

Реабилитация в Украине

Пока украинский проект послемедицинской реабилитации работает в пилотном режиме. Спортсмены тренируются онлайн по всей Украине, но людям после тяжелых ранений нужны очные занятия с тренером.

Так что открывать реабилитационные центры нужно в каждом городе. Чтобы реализовать такую ​​цель, стоит получить поддержку государства.

Волонтеры уже подсчитали, что стоимость курса реабилитации, рассчитанного на три-четыре месяца, стоит примерно 14 000 грн на одного военного. Но чем больше людей присоединится к проекту, тем меньше будет цена.

У нас есть персонал, все необходимые инструменты для воплощения задуманного. Мы создали фонд, и надеюсь, после соревнований, на которые мы уже выехали, мы возьмемся за это дело с новыми силами, — убеждает Яновская.

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