Безкоштовні діагностика, лікування та реабілітація — як ветеранам війни отримати меддопомогу від держави

На відміну від Росії, Україна піклується про своїх захисників та захисниць. Тому ветерани війни можуть розраховувати на безоплатні медичні послуги.

Програма медичних гарантій покриває витрати на діагностику, лікування та реабілітацію українських військових. Про це повідомляє Національна служба здоров’я України.

Читай, як ветеранам отримати реабілітаційні послуги при ураженнях опорно-рухового апарату.

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Ветерани війни, які мали переломи, травми суглобів та інші ураження опорно-рухового апарату, можуть отримати реабілітаційні послуги безоплатно.

Для цього потрібно знайти медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на пакет Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату.

Щоб дізнатись адресу найближчого закладу, який відповідає цій умові, зателефонуй до контакт-центру за номером 16-77.

Після цього необхідно отримати направлення на реабілітацію. Його може виписати сімейний лікар, педіатр, терапевт або особистий лікар.

Крім того, на реабілітацію можуть перевести з іншого медзакладу або клінічного підрозділу лікарні.

Що входить у перелік безоплатних послуг

Військовим гарантуються такі безоплатні послуги з реабілітації на всіх етапах надання допомоги:

Первинне обстеження мультидисциплінарною реабілітаційною командою.

Індивідуальний план лікування.

Реабілітація, моніторинг стану пацієнта, контроль за виконанням плану реабілітації, оцінювання та коригування плану реабілітації.

Проведення необхідних медичних досліджень.

Консультації лікарів-спеціалістів.

Знеболення ненаркотичними препаратами.

Психологічний супровід пацієнтів.

Навчання рідних догляду за пацієнтом.

Харчування та цілодобовий медсестринський догляд при реабілітації в стаціонарних умовах.

Військові можуть проходити реабілітацію як амбулаторно, так і стаціонарно. Це залежить від плану реабілітації та потреб пацієнта.

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