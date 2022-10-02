Країна покриває всі витрати — Маляр про лікування й реабілітацію військовополонених

Україна повністю покриває витрати на лікування та реабілітацію звільнених полонених українців. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу на Харківщині 1 жовтня.

За її словами, країні вдалося провести 24 обміни та повернути з полону 808 осіб. Також Маляр порадила перевіряти організації, які збирають на лікування військовополонених. Адже держава має відпрацьований алгоритм медичної допомоги та їх реабілітації.

У перший день, коли людина повертається в Україну, їй відновлюють документи, проводять обстеження, — повідомила вона.

Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак розповіла: медична допомога у полоні практично не надається.

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— Хіба тими лікарями, які також потрапили у полон, вони надають допомогу, — сказала Микичак.

За словами заступниці міністра оборони, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опрацював понад 6000 запитів “про статус особи”. Йдеться про запити родичів, які шукають своїх зниклих безвісти рідних-захисників України.

Штаб провів понад 3000 консультацій телефоном, а також 380 особистих прийомів громадян і понад 500 зустрічей із рідними військовополонених.

Родини українських полонених постійно шукають шлях дізнатися бодай щось про своїх героїв. Раніше рідні українських моряків розповіли про своїх чоловіків та їх полон.

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