Уже 30 военных вернулись домой! Как испанцы лечат раненых воинов ВСУ

Раненые украинские пограничники, которым удалось выжить после вражеских атак, вернулись во Львов.

Они лечились в Испании. С первых дней мужчины защищали рубежи нашего государства. Когда получили ранения, то испанские благотворители бесплатно вызвались оказывать помощь бойцам.

На сегодня с лечения вернулось около 30 воинов. Еще четверо готовятся ехать в Испанию, в том числе и Олег.

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Полномасштабная война застала его на пенсии и мужчина сам ушел в армию. На Донбассе получил тяжелое ранение, ему посекло осколками и разорвало обе ноги.

Олег надеется, что зарубежные медики помогут ему снова начать ходить.

Где-то сквозное ранение, где-то удалили кусочек кости, есть поставленная пластина, — добавил Олег, показывая последствия фронтового ранения.

Именно качественная реабилитация влияет на состояние и самочувствие, поэтому наши бойцы готовят планы после лечения.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что такое адаптивный спорт и почему он важен для реабилитации военных.