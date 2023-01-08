Мені вже сниться, як я ходжу — як дніпровські медики рятують захисників після важких поранень

Дніпровські медзаклади щоденно приймають найтяжчих поранених військовослужбовців. З найгарячіших ділянок фронту бійців евакуйовують з осколковими, мінно-вибуховими травмами, рідше — з кульовими пораненнями, а зазвичай — з опіками.

Пов’язано це насамперед з тим, що ворог використовує сучасні акумулятивні снаряди. Лікарні нині завантажені, в операційних бригади хірургів працюють по сім годин поспіль.

Однак результат вражає — навіть найтяжчих поранених вдається повернути до звичного життя. Прикладом цьому є 25-річний військовослужбовець Назар. Він дістав поранення на Донецькому напрямку. Поруч, згадує, здетонував снаряд.

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Відтоді минуло кілька місяців — весь цей час захисник провів на лікарняному ліжку. Окрім численних опіків, у чоловіка був і відкритий багатоуламковий перелам ноги.

У 90% випадків, кажуть фахівці, ногу ампутують. Утім завдяки титанічній праці бригади різнопрофільних фахівців кінцівку вдалось зберегти.

Військовослужбовець уже переніс щонайменше 15 надскладних оперативних втручань, однак прогнози медики дають позитивні.

Звичайно, мені вже сниться, як я ходжу потрошки, — зізнається Назар.

Невдовзі він поїде на подальше лікування та реабілітацію, а зовсім скоро, запевняють лікарі, зможе ходити й навіть бігати. Та найбільше чоловік мріє обійняти дружину і сина — маленькому Макарчику всього чотири місяці.

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Українців нині лікують по всьому світу, щоб поставити на ноги після важких поранень як на фронті, так і в тилу. Дивись, як проходить реабілітація військових ЗСУ в Іспанії.

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