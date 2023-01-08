Мне уже снится, как я хожу — как днепровские медики спасают защитников после тяжелых ранений

Днепровские медучреждения ежедневно принимают тяжелых раненых военнослужащих. Из самых горячих участков фронта бойцов эвакуируют с осколочными, минно-взрывными травмами, реже — с пулевыми ранениями, а обычно — с ожогами.

Связано это, прежде всего, с тем, что враг использует современные аккумулятивные снаряды. Больницы сейчас загружены, в операционных бригадах хирурги работают по семь часов подряд.

Однако результат поражает — даже тяжелейших раненых удается вернуть к привычной жизни. Пример тому — 25-летний военнослужащий Назар. Он получил ранения на Донецком направлении. Рядом, вспоминает, сдетонировал снаряд.

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С тех пор прошло несколько месяцев — все это время защитник провел на больничной койке. Кроме многочисленных ожогов, у мужчины был и открытый многооскольчатый перелом ноги.

В 90% случаев, говорят специалисты, ногу ампутируют. Впрочем, благодаря титаническому труду бригады разнопрофильных специалистов конечность удалось сохранить.

Военнослужащий уже перенес как минимум 15 сверхсложных оперативных вмешательств, однако прогнозы медики дают положительные.

Конечно, мне уже снится, как я хожу понемногу, — признается Назар.

Вскоре он поедет на дальнейшее лечение и реабилитацию, а совсем скоро, уверяют врачи, сможет ходить и даже бегать. Но больше всего мужчина мечтает обнять жену и сына — маленькому Макарчику всего четыре месяца.

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