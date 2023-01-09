Медики бесплатно реабилитируют военных на Прикарпатье и развивают медицину в Украине

В Прикарпатье частный госпиталь уже 10 месяцев лечит и реабилитирует военных.

В Украине так много травмированных войной и раненых, что доставить всех за границу нет возможности.

Первую половину недели мы работаем практически каждый день – это по операциям. А так мы здесь находимся каждый день. Мы лечим пациентов азовцев, военных раненых, – рассказывает врач-анестезиолог Марта Савчук.

Денег на сложные операции в бюджете нет. Но медики волонтёрят: самостоятельно ищут пациентов и средства на их реабилитацию.

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Они уверены, что нужно помогать своим и развивать медицину здесь, потому что такой опыт не купишь.

Украинцев лечат по всему миру, чтобы поставить на ноги после тяжелых ранений как на фронте, так и в тылу. Смотри, как проходит реабилитация военных ВСУ в Испании.