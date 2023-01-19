Люди

Арт-опір. Херсонські митці представили роботи, написані в окупації

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 19 Січня 2023, 09:00

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