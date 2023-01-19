Арт-опір. Херсонські митці представили роботи, написані в окупації

У Києві представили роботи, які в окупації писали херсонські художники.

Коли місто захопили росіяни, більшість митців виїхали. Ті, що лишились, були змушені творити підпільно, а роботи ховати, адже намальоване точно не сподобалося б росіянам.

Нині з картин зробили анімації. Цей формат краще донесе світові те, що відбувається в Україні. Юлія Данилевська вперше за час війни виїхала з Херсона до Києва. На кілька днів.

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Вона — одна з “підпільних митців” тоді ще окупованого Херсона. До столиці привезла свої роботи. Розписані фломастером і вкриті лаком кахлі, на яких те, що жінка за вісім місяців окупації бачила у рідному місті.

Ми хотіли показати, що Херсон — це не російське місто, що Херсон — це Україна, — каже Юлія.

До кінця січня 2023 року картини, які пережили окупацію, можна побачити у Києві в галереї Naked Room.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про художницю Марію Шарлай, яка малює українські реалії за допомогою штучного інтелекту.