Арт-сопротивление. Херсонские художники представили работы, написанные в оккупации

В Киеве представили роботы, которые в оккупации писали херсонские художники.

Когда город захватили россияне, большинство художников уехало. Оставшиеся были вынуждены творить подпольно, а работы прятать, ведь нарисованное точно не понравилось бы россиянам.

В настоящее время из картин сделали анимации. Этот формат лучше донесет миру то, что происходит в Украине. Юлия Данилевская впервые за время войны уехала из Херсона в Киев. На несколько дней.

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Она — одна из “подпольных художников” тогда еще оккупированного Херсона. В столицу привезла свои работы. Расписанная фломастером и покрытая лаком плитка, на которой то, что она за восемь месяцев оккупации видела в родном городе.

Мы хотели показать, что Херсон — это не российский город, что Херсон — это Украина, — говорит Юлия.

До конца января 2023 картины, пережившие оккупацию, можно увидеть в Киеве в галерее Naked Room.

Напомним, что ранее мы рассказывали о художнице Марии Шарлай, которая рисует украинские реалии с помощью искусственного интеллекта.