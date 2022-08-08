Искусственный интеллект использует для шедевров — художница Мария Шарлай рисует украинские реалии с помощью сети

В социальных сетях разлетелись картины киевской художницы Марии Шарлай, которые она создает с помощью искусственного интеллекта. Среди них — история защитников Азовстали, полотна борьбы украинской армии за Херсонскую область и другие. Автор рассказала о технологическом творчестве.

Рисует картины с помощью искусственного интеллекта

Десять ведущих инженеров из NASA создали и натренировали нейросеть, предназначенную исключительно для искусства и написания картин.

Нейросеть понимает художников и помогает им рисовать. Недавно к ней открыли доступ всем желающим, — рассказывает художница Мария Шарлай.

Мария говорит: чтобы нейросеть выдала такой результат, нужно загрузить туда свои мысли. Сам процесс заключается в добавлении слов, поиске образов, можно также добавить референс художника, на которого уже натренирована нейросеть.

Например, Мария добавила слова “ВСУ, как сезон арбузов — скоро на подходе”. Эти же слова были на открытках партизан, борющихся против оккупантов. Сложность заключалась в том, чтобы искусственный интеллект точно понял, о чем идет речь.

Чтобы найти тот самый вариант, я попробовала 200 раз.

Чтобы без инструментов и красок выразить происходящее, художница решила попробовать такую ​​технологию. О своих шедеврах художница говорит, что целью создания была огласка — донести послание украинцам и иностранцам.

Искусственный интеллект для этого очень подходит, потому что само упоминание о нем вызывает интерес. Далее художница планирует рассказывать о Юге Украины, войне и людях в оккупации.

Вскоре Мария Шарлай разработает серию открыток со своими картинами. Их можно будет приобрести, а вырученные средства пойдут на ВСУ.

Картины художницы привлекают внимание зарубежных пользователей, интересующихся, почему ее работы так отличаются от других. Она отвечает, что и украинцы сейчас отличаются, и объясняет месседжи из картин.

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