Сама выбралась из ада, а теперь учит деток рисованию — история смелой 17-летней харьковчанки

Две недели она пряталась в подвале студенческого общежития, а потом решила спасаться от плотных обстрелов Харькова.

17-летняя Карина Павленко сама добралась до Ровенской области, где теперь зарабатывает на жизнь рисунками портретов по заказу и учит искусству детей.

Эвакуация из ада

В подвале общежития своего ВУЗа Карина провела две недели. Но когда еда и деньги почти закончились, она решила бежать. Сначала попыталась выехать к родителям в Изюм, однако опоздала на автобус.

Это и спасло ей жизнь, ведь транспорт с людьми расстреляли россияне. Было много погибших и раненых.

Выбравшись из Харькова, девушка направилась на запад. К сожалению, родители с младшей сестрой уехать из Изюма не смогли — сначала город сильно бомбили, а потом оккупировали рашисты.

Девушка была совсем одна и очень напугана, но все же смогла добраться до Ровно. Там ее приютили родственники.

Арт-терапия

Сидеть сложа руки Карина не стала, потому что с детства имеет талант к рисованию. Этому нигде не училась, но сейчас ее талант пригодился.

В Ровно молодая харьковчанка проводит мастер-классы по рисованию для детей, которые тоже покинули свои дома, спасаясь от войны. Это своеобразная арт-терапия, способствующая успокоению нервов.

Занятия с детьми помогают и самой Карине немного отвлечься от переживаний за родных в Изюме. На связь с ними удается выйти очень изредка.

В их дом попала ракета, но, к счастью, все остались живы. С семьей девушка не виделась с тех пор, как началась большая война.

Мне очень часто снятся сны, как я встречаю маму, как обнимаю сестренку. Я тогда просто просыпаюсь в слезах и пытаюсь заснуть еще раз, чтобы их снова увидеть, — делится Карина.

Она верит, что скоро мы одержим победу и наконец-то все семьи снова объединятся.

После пребывания в оккупации люди еще долго пугаются громких звуков. Семья, которой удалось выехать из Херсона, рассказала о том, как живут люди в Новой Каховке.

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