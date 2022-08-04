Там люди не живут, а выживают! История семьи переселенцев из Новой Каховки

Люди, которым удается выбраться из оккупации, еще долго пугаются громких звуков, особенно дети. Семья Борисовых пять месяцев находилась на оккупированной части Херсонской области. За это время российская армия превратила жизнь мирного населения в ад. Дефицит продуктов и лекарств, отсутствие украинской мобильной связи и интернета, запугивания и пытки.

У Анастасии Борисовой есть трехлетняя дочь и сын с инвалидностью, поэтому ради их безопасности наконец решилась выехать из временно оккупированной Новой Каховки. Она говорит: после 24 февраля люди там не живут, а просто выживают.

По словам переселенки, российские военные сразу провели “фильтрацию” населения. Они искали ветеранов, АТО, волонтеров и активистов. Непокоренных закрывали в подвалах и пытали.

В последние недели в Новой Каховке наблюдают, как ежедневно наши военные уничтожают склады с боеприпасами оккупантов. Такой был и рядом с домом Анастасии.

Попали ВСУ в склад. Два дня выгружали боеприпасы. Представьте, какой мощный взрыв, детонировал с полуночи до обеда на следующий день. Конечно, в новостях (российских — ред.) сказали, что это сгорела селитра, — говорит женщина.

После взрывов на складах оккупантов от взрывной волны в квартире Анастасии выбило окна и двери. Именно тогда семья решилась выехать на контролируемую Украиной территорию.

Сейчас семья Борисовых находится в Одессе. Сначала проживали в хостеле для переселенцев, теперь снимают жилье. Помогают волонтеры. А чтобы отблагодарить, Анастасия приходит в волонтерский центр дважды в неделю и делает прически, ведь по специальности — парикмахер.

Все члены семьи хотят вернуться в родную Новую Каховку, но свободную. Так что верят и ждут победы Украины.

Люди в Херсонской области переживают настоящие ужасы, их даже забирают в плен. Ранее мы рассказывали историю испанца, попавшего в плен в Херсоне.

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