Там люди не живуть, а виживають! Історія родини переселенців із Нової Каховки

Люди, яким вдається вибратися з окупації, ще довго лякаються гучних звуків, особливо діти. Родина Борисових п’ять місяців перебувала на окупованій частині Херсонщини. За цей час російська армія перетворила життя мирного населення на пекло. Дефіцит продуктів і ліків, відсутність українського мобільного зв’язку та інтернету, залякування й катування.

Анастасія Борисова має трирічну доньку та сина з інвалідністю, тож задля їхньої безпеки нарешті наважилася виїхати з тимчасово окупованої Нової Каховки. Вона розповідає: після 24 лютого люди там не живуть, а просто виживають.

За словами переселенки, російські військові відразу провели “фільтрацію” населення. Вони шукали ветеранів АТО, волонтерів та активістів. Нескорених зачиняли в підвалах і катували.

Останніми тижнями у Новій Каховці спостерігають, як чи не щодня наші військові нищать склади з боєприпасами окупантів. Такий був і поруч із будинком Анастасії.

Влучили ЗСУ у склад. Два дні вивантажували боєприпаси. Уявіть, який потужний був вибух, детонував з опівночі до обіду наступного дня. Звісно, у новинах (російських — ред.) сказали, що це згоріла селітра, — каже жінка.

Після вибухів на складах окупантів від вибухової хвилі у квартирі Анастасії вибило вікна та двері. Саме тоді родина наважилася виїхати на контрольовану Україною територію.

Зараз родина Борисових перебуває в Одесі. Спочатку проживали у хостелі для переселенців, тепер винаймають житло. Допомагають волонтери. А щоб віддячити, Анастасія приходить до волонтерського центру двічі на тиждень та робить зачіски, адже за фахом — перукарка.

Усі члени родини хочуть повернутися у рідну Нову Каховку, проте вільну. Тож вірять і чекають перемоги України.

Херсонці переживають справжні жахіття, людей навіть забирають у полон. Раніше ми розповідали історію іспанця, що потрапив у полон у Херсоні.

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