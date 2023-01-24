Работали под оккупацией — восстанавливаются под обстрелами! Работа больниц в Херсоне впечатляет

Замена окон, дверей, ремонт кровель и самое главное — оснащение необходимым оборудованием.

Медучреждения Херсонской области, которые россияне прицельно уничтожали из танков и артиллерии, сейчас постепенно восстанавливают.

Делают это не за бюджетные средства, а за деньги волонтеров и меценатов. Больницы, которые невозможно восстановить, открывают в соседних зданиях — все, чтобы тысячи местных, возвращающихся в родные дома, могли получить базовую медицинскую помощь.

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В настоящее время у нас восстановление почти на 80% — вернулись все врачи, медицинские сестры, заведение работает на полную мощность. Нам даже необходимо еще медицинское оборудование, — говорит одна из директоров медучреждения в Херсонской области Вера.

От работы медиков в регионе зависит здоровье, а иногда и жизнь многих людей. Как медики Херсонской области демонстрируют несокрушимость даже в полуразрушенных больницах — смотри в видео.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как медики-переселенцы продолжают работать в западных областях.

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