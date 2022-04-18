Спаслись, чтобы спасать других: как медики-переселенцы продолжают работать в западных областях

Они спаслись из-под обстрелов, чтобы спасать других. Медиков-переселенцев из пострадавших от оккупантов регионов начали принимать на работу медучреждения западных областей.

В больнице Святого Мартына в Мукачево сейчас работает 9 медработников-переселенцев. Работать сюда приезжают в основном из Луганской, Донецкой, Киевской и Харьковской областей.

Руководители учреждения говорят – спрос на вакансии среди специалистов бешеный. В гугл-форме, которую разместила больница на своем сайте, более 90 анкет.

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Эта акция более социальна и направлена на то, чтобы помочь оказавшимся в сложных условиях части людей плюс это дополнительные возможности для больницы, чтобы обменяться опытом.

Например, Дарья о вакансии врача в Мукачево узнала в интернете. Ее взяли сразу, потому что давно искали педиатра. Маленькие пациенты здесь – нередко ее земляки, потому что тоже переселенцы.

Дарья уже дважды беженка. Сначала она убегала из Луганской области в 2014 году, а теперь – из Харькова. Однако до сих пор надеется, что удастся вернуться домой, если будет куда.

А вот харьковский врач ортопед-травматолог с 40-летним стажем Александр хвастается – в коллектив влился быстро, а пациенты уже принимают за закарпатца.

Мужчина живет в убежище для беженцев, работает на полставки, но и тому рад. Говорит – вакансия в этой больнице это судьба, потому что оказался в Мукачево случайно, когда вывозил на операцию маленького племянника после ранения.

Напомним, ранее мы рассказывали, как мужчина охранял роддом в Киевской области и не покинул свой пост даже во время вражеской атаки.