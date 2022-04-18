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Не покинул свой пост даже во время вражеской атаки. Как мужчина охранял роддом в Киевской области

Оксана Михайлова 18 апреля 2022, 10:00

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Больше видео
Ранкові обстріли трьох регіонів України 18 квітня
Читать дальше
Львов, Киевская и Днепропетровская области. Утро сразу в трех регионах началось с обстрелов! Рассказываем, что известно
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