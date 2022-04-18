Не покинул свой пост даже во время вражеской атаки. Как мужчина охранял роддом в Киевской области

Били из ракет, танков, а потом просто подожгли. Так оккупанты денацифицировали роддом в селе Бузова в Киевской области.

В больнице находились новорожденные дети и около десяти рожениц. Несмотря на это, российские военные попали туда ракетами, а также рядом были взрывы.

Охранник Игорь Григорьевич не покидал здание с первого дня полномасштабной войны. Говорит, роддом обстреливали сознательно.

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По его словам, россияне знали, что это за здание, потому что находились рядом с бигбордами с информацией о больнице.

После нескольких обстрелов будущих мам и весь персонал удалось эвакуировать.

Из танка попали в одну из комнат для рожениц. Была красивая, комфортная, с душем. А теперь с дырой в стене. Под ногами разбитые стекла и плитка. Российские войска уничтожили все.

Игорь Григорьевич даже встретился с оккупантами, когда те искали сбежавшего от них парня.

Они зашли, думали, что парень здесь, вывели меня, начали раздевать, увидели у меня крестик и сказали, чтобы я раздевался сам.

Российские войска были здесь только один раз. К счастью, не пытали. Чтобы не отобрали телефон, мужчина его не включал. Так просидел месяц.

Мобильный разрядился, и мужчину считали пропавшим без вести.

Его родные подали в розыск, и тогда его нашел мужчина из территориальной обороны. Когда село освободили, Игорь Григорьевич отправился домой, но снова вернулся в роддом.

Большой героизм проявляют наши врачи. Ранее мы рассказывали историю супругов медиков из Мариуполя, оперировавших людей под обстрелами в разрушенной больнице.