Не покинув свій пост навіть під час ворожої атаки. Як чоловік охороняв пологовий будинок на Київщині

Били з ракет, танків, а потім просто підпалили. Так окупанти денацифікували пологовий будинок у селі Бузова на Київщині.

У лікарні були новонароджені діти та близько десяти породіль. Попри це окупанти влучили туди ракетами, а ще поруч були вибухи.

Охоронець Ігор Григорович не полишав будівлю з першого дня повномасштабної війни. Каже, пологовий обстрілювали свідомо.

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За його словами, росіяни знали, що це за будівля, адже були поруч із бігбордами з інформацією про лікарню.

Після кількох обстрілів майбутніх мам і весь персонал вдалося евакуювати.

З танка поцілили в одну з кімнат для породіль. Була красива, комфортна, з душем. А тепер із діркою в стіні. Під ногами розбите скло та плитка. Російські війська знищили все.

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Ігор Григорович навіть зустрівся з окупантами, коли ті шукали хлопця, який від них утік.

Вони зайшли, думали, що хлопець тут, вивели мене, почали роздягати, побачили в мене хрестика і сказали, щоб я роздягався сам.

Російські війська були тут лише раз. На щастя, не катували. Щоб не відібрали телефон, чоловік його і не вмикав. Так просидів місяць.

Мобільний розрядився, тож чоловіка вважали зниклим безвісти.

Його рідні подали у розшук, а згодом його знайшов чоловік з територіальної оборони. Коли село звільнили, Ігор Горигорович подався додому, але наразі знову повернувся в пологовий.

Великий героїзм проявляють наші лікарі. Раніше ми розповідали історію подружжя медиків із Маріуполя, що оперували людей під обстрілами в зруйнованій лікарні.