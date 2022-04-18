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Не покинув свій пост навіть під час ворожої атаки. Як чоловік охороняв пологовий будинок на Київщині

Оксана Михайлова 18 Квітня 2022, 10:00

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