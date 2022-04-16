Вони просто тікали від російських обстрілів та бомб — історії українців з маленькими дітьми, які пережили жахи війни

16 поранених діток зі сходу України доправили 16 квітня до Львова медичним потягом. Діти з різних регіонів. Є й ті, хто потрапив під обстріл на вокзалі Краматорська.

Наймолодшій дитині всього 9 місяців, найстаршій – 17 років. Усі з різними травмами. Вони постраждали від бомб, уламків та ДТП дорогою.

Більшість у стані середньої важкості. Нині їм надають допомогу медики Львівщини.

4-річний Герман приїхав з Вугледара з бабусею Анною та старшим братом – 10 річним Кирилом. Той постраждав сильніше. Їхня мати загинула після вибуху в ніч на 31 березня.

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У меншого спинка, ніжка і ручка – теж постраждав, але не так сильно. Попала, кажуть, фосфорна бомба чи снаряд прямо в підвал, а вони там в підвалі сиділи, — ділиться Анна Митрофанівна, бабуся хлопчика.

Люба з донькою потрапили під обстріл на вокзалі Краматорська. Там загинуло 59 людей, ще більше сотні поранені, серед яких і її дочка.

– Осколок поранив у руку. Нас записували волонтери на поїзд, але недозаписали – не встигли, — розповідає Люба.

Інна також з Вугледару. Жінка з чоловіком та двома дітьми потрапили під обстріл. Нині її син, семирічний Стас, у важкому стані, потребує інтенсивної терапії.

У нас із чоловіком осколкові поранення, а у дитини — набагато серйозніше. Видалили частину кишківника, дірка в легені, виведений кишківник назовні — стома, — пояснює Інна.

Родина Деминтієнків з п’ятьма малолітніми дітьми евакуйовувалась автівкою з Донеччини. Найстаршій 6 років, меншим – 5, 4, рік і 8 місяців, а найменшому 9 місяців. Дорогою їхня машина потрапила в жахливу ДТП.

– Старша дівчинка загинула, у другої доньки — серйозні травми. Третя дівчинка — був закритий розрив нирки, але, дякувати Богу, вже набагато краще все. Малюки цілі здорові. Чоловік мав перелом носа. Я, на щастя, теж ціла, — розповідає Інна.

Медики кажуть, дітки у важкому стані. Переважають скелетні травми, однак є ураження і грудної порожнини, нейротравми.

Одна дитинка потребує допомоги в умовах реанімації. Лікарі роблять все, щоб допомогти.

Необхідну медичну допомогу діти отримають на Львівщині. За потреби, їх скерують на лікування закордон.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про роботу логістичних центрів у Львові.