Люди

Вони просто тікали від російських обстрілів та бомб — історії українців з маленькими дітьми, які пережили жахи війни

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 17 Квітня 2022, 00:05
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