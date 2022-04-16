Они просто убегали от российских обстрелов и бомб — истории украинцев с маленькими детьми, пережившими ужасы войны

16 раненых детей с востока Украины доставили 16 апреля во Львов медицинским поездом. Дети из разных регионов. Есть и попавшие под обстрел на вокзале Краматорска.

Самому младшему ребенку всего 9 месяцев, самому старшему – 17 лет. Все с разными травмами. Они пострадали от бомб, обломков и ДТП по дороге.

Большинство в состоянии средней тяжести. В настоящее время им оказывают помощь медики Львовской области.

4-летний Герман приехал из Угледара с бабушкой Анной и старшим братом – 10 летним Кириллом. Он пострадал сильнее. Их мать погибла после взрыва в ночь на 31 марта.

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У меньшего спинка, ножка и ручка тоже пострадали, но не так сильно. Попала, говорят, фосфорная бомба или снаряд прямо в подвал, а они там в подвале сидели, — делится Анна Митрофановна, бабушка мальчика.

Люба с дочерью попали под обстрел на Краматорском вокзале. Там погибли 59 человек, еще более сотни ранены, среди которых и ее дочь.

– Осколок ранил в руку. Нас записывали волонтеры на поезд, но недозаписали – не успели, – рассказывает Люба.

Инна также из Угледара. Женщина с мужчиной и двумя детьми попали под обстрел. Сейчас ее сын, семилетний Стас, в тяжелом состоянии нуждается в интенсивной терапии.

У нас с мужем осколочные ранения, а у ребенка гораздо серьезнее. Удалили часть кишечника, дыра в легких, выведенный кишечник наружу – стома, – объясняет Инна.

Семья Деминтиенко с пятью малолетними детьми эвакуировалась машиной из Донбасса. Старшему 6 лет, меньшим — 5, 4, год и 8 месяцев, а наименьшему — 9 месяцев. По дороге их машина попала в ужасное ДТП.

— Старшая девочка погибла, у второй дочери – серьезные травмы. Третья девочка — был закрытый разрыв почки, но, слава Богу, уже гораздо лучше всё. Малыши целые и здоровы. У мужчины был перелом носа. Я, к счастью, тоже цела, – рассказывает Инна.

Медики говорят, детки в тяжелом состоянии. Преобладают скелетные травмы, однако имеются поражения и грудной полости, нейротравмы.

Один ребенок нуждается в помощи в условиях реанимации. Врачи делают все, чтобы помочь.

Необходимую медицинскую помощь дети получат во Львовской области. При необходимости, их направят на лечение за границу.

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