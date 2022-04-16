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Они просто убегали от российских обстрелов и бомб — истории украинцев с маленькими детьми, пережившими ужасы войны

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 17 апреля 2022, 00:05
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Они просто убегали от российских обстрелов и бомб — истории украинцев с маленькими детьми, пережившими ужасы войны
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