Вместо жизни — пропуск на смерть. Как Украина и мир реагируют на обстрел вокзала в Краматорске

Россия совершила ужасное преступление, выпустив две ракеты Точка-У по железнодорожному вокзалу в Краматорске. По последним данным, жертвами атаки стали 39 мирных жителей, еще несколько сотен человек пострадали.

Многие — в тяжелом состоянии в больнице. Их ждет ампутация конечностей.

На очередные зверства на украинской земле уже отреагировали в Европейском Союзе.

— Решительно осуждаю сегодняшнюю утреннюю неслучайную атаку на железнодорожный вокзал Краматорска со стороны России, в результате которой погибли десятки человек и гораздо больше пострадали.

I strongly condemn this morning’s indiscriminate attack against a train station in #Kramatorsk by Russia, which killed dozens of people and left many more wounded. This is yet another attempt to close escape routes for those fleeing this unjustified war and cause human suffering

— Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, которую использует мирное население, чтобы эвакуироваться из региона, где Россия усиливает свои атаки.

Шарль Мишель также сообщил о безотлагательном введении пятого пакета санкций ЕС против России.

Horrifying to see Russia strike one of the main stations used by civilians evacuating the region where Russia is stepping up its attack.



Action is needed: more sanctions on Russia and more weapons to #Ukraine are under way from the EU. 5th package of EU sanctions just approved.