Вместо жизни — пропуск на смерть. Как Украина и мир реагируют на обстрел вокзала в Краматорске

Россия совершила ужасное преступление, выпустив две ракеты Точка-У по железнодорожному вокзалу в Краматорске. По последним данным, жертвами атаки стали 39 мирных жителей, еще несколько сотен человек пострадали.

Многие — в тяжелом состоянии в больнице. Их ждет ампутация конечностей.

На очередные зверства на украинской земле уже отреагировали в Европейском Союзе.

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Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

— Решительно осуждаю сегодняшнюю утреннюю неслучайную атаку на железнодорожный вокзал Краматорска со стороны России, в результате которой погибли десятки человек и гораздо больше пострадали.

Это еще одна попытка закрыть пути для эвакуации для тех, кто бежит от этой неоправданной войны и претерпевает страдания.

I strongly condemn this morning’s indiscriminate attack against a train station in #Kramatorsk by Russia, which killed dozens of people and left many more wounded. This is yet another attempt to close escape routes for those fleeing this unjustified war and cause human suffering — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 8, 2022

Шарль Мишель, глава Европейского Совета

— Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, которую использует мирное население, чтобы эвакуироваться из региона, где Россия усиливает свои атаки.

Необходимы действия. Еще больше санкций против России и еще больше оружия для Украины следует из ЕС, — написал он в Twitter.

Шарль Мишель также сообщил о безотлагательном введении пятого пакета санкций ЕС против России.

Horrifying to see Russia strike one of the main stations used by civilians evacuating the region where Russia is stepping up its attack.



Action is needed: more sanctions on Russia and more weapons to #Ukraine are under way from the EU. 5th package of EU sanctions just approved. — Charles Michel (@eucopresident) April 8, 2022

Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании

— Поражена ужасными сообщениями о том, что российская ракета ударила по мирным жителям на железнодорожной станции Краматорска на востоке Украины.

Нападение на мирных жителей является военным преступлением. Мы привлечем Россию и Путина к ответственности, — написала она в Twitter.

Не смолчали и в Украине. Наши чиновники и дипломаты в очередной раз подчеркнули, что действия России имеют признаки военных преступлений.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел

— Россияне знали, что на вокзале в Краматорске полно мирных жителей, ожидающих эвакуации. Однако они ударили по нему баллистической ракетой, убив не менее 30 и ранив не менее сотни людей.

Это было умышленное убийство. Мы привлечем каждого военного преступника к ответственности, — заверил он.

Руслан Стефанчук, спикер Верховной Рады

Каждый раз мы спрашиваем — есть ли границы российского садизма? И каждый день проклятые орки пробивают дно.

— Сегодня билет в новую жизнь для невинных женщин, маленьких деток и пожилых на вокзале Краматорска превратился в пропуск на смерть.

Россияне знали об эвакуации мирных жителей и совершили умышленное убийство. Десятки убитых и сотни раненых на вокзале — новая нестерпимая боль.

Никогда этого не простим. Преступники будут отвечать за каждое совершенное преступление.

Мы должны сделать все, чтобы устроить для них ад еще на земле.

Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства заявил, что Россия ударила по обычному железнодорожному вокзалу, на котором в момент обстрела не было военных, одни только мирные люди, ожидавшие эвакуации.

— Есть свидетели, есть видео, есть остатки ракет. Людей нет. По меньшей мере, 30 погибших, около 300 раненых в настоящее время, — констатировал президент.

Вот так Россия пришла защищать Донбасс. Вот так РФ пришла защищать русскоговорящих людей. Вот так мы живем уже 44-й день.

Как сообщалось, утром пятницы, 8 апреля, российские военные совершили ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. На тот момент в здании и около него находились около четырех тысяч людей. В результате атаки погибли не менее 39 людей, до трех сотен получили ранения.