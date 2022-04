Замість життя — перепустка до смерті. Як Україна та світ реагують на обстріл вокзалу Краматорська

Росія вчинила жахливий злочин, випустивши дві ракети Точка-У по залізничному вокзалу в Краматорську. За останніми даними, жертвами нападу стали 39 мирних мешканців, ще кілька сотень осіб постраждали.

Багато людей — в тяжкому стані в лікарні. На них чекає ампутація кінцівок.

На чергові звірства на українській землі вже відреагували в Європейському Союзі.

— Рішучо засуджую сьогоднішню ранкову невипадкову атаку на залізничний вокзал Краматорська з боку Росії, в результаті якої загинули десятки людей і набагато більше постраждали.

I strongly condemn this morning’s indiscriminate attack against a train station in #Kramatorsk by Russia, which killed dozens of people and left many more wounded. This is yet another attempt to close escape routes for those fleeing this unjustified war and cause human suffering

— Жахливо бачити, як Росія завдає удару по одній з основних станцій, яку використовує мирне населення, що евакуюється з регіону, де Росія посилює свої атаки.

Шарль Мішель також повідомив про затвердження вже п’ятого пакета санкцій ЄС проти Росії.

Horrifying to see Russia strike one of the main stations used by civilians evacuating the region where Russia is stepping up its attack.



Action is needed: more sanctions on Russia and more weapons to #Ukraine are under way from the EU. 5th package of EU sanctions just approved.