Замість життя — перепустка до смерті. Як Україна та світ реагують на обстріл вокзалу Краматорська

Росія вчинила жахливий злочин, випустивши дві ракети Точка-У по залізничному вокзалу в Краматорську. За останніми даними, жертвами нападу стали 39 мирних мешканців, ще кілька сотень осіб постраждали.

Багато людей — в тяжкому стані в лікарні. На них чекає ампутація кінцівок.

На чергові звірства на українській землі вже відреагували в Європейському Союзі.

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Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки

— Рішучо засуджую сьогоднішню ранкову невипадкову атаку на залізничний вокзал Краматорська з боку Росії, в результаті якої загинули десятки людей і набагато більше постраждали.

Це ще одна спроба закрити шляхи для евакуації для тих, хто тікає від цієї невиправданої війни та зазнає страждань.

I strongly condemn this morning’s indiscriminate attack against a train station in #Kramatorsk by Russia, which killed dozens of people and left many more wounded. This is yet another attempt to close escape routes for those fleeing this unjustified war and cause human suffering — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 8, 2022

Шарль Мішель, голова Європейської Ради

— Жахливо бачити, як Росія завдає удару по одній з основних станцій, яку використовує мирне населення, що евакуюється з регіону, де Росія посилює свої атаки.

Необхідні дії. Ще більше санкцій проти Росії та ще більше зброї для України прямують з ЄС, — написав він у Twitter.

Шарль Мішель також повідомив про затвердження вже п’ятого пакета санкцій ЄС проти Росії.

Horrifying to see Russia strike one of the main stations used by civilians evacuating the region where Russia is stepping up its attack.



Action is needed: more sanctions on Russia and more weapons to #Ukraine are under way from the EU. 5th package of EU sanctions just approved. — Charles Michel (@eucopresident) April 8, 2022

Ліз Трас, міністерка закордонних справ Великобританії

— Вражена жахливими повідомленнями про те, що російська ракета вдарила по мирних жителях на залізничній станції Краматорська на сході України.

Напад на мирних жителів є воєнним злочином. Ми притягнемо Росію та Путіна до відповідальності, — написала вона у Twitter.

Реакція України

Не змовчали і в Україні. Наші посадовці й дипломати вкотре наголосили, що дії Росії мають ознаки воєнних злочинів.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ

— Росіяни знали, що на вокзалі в Краматорську повно мирних жителів, які чекають на евакуацію. Проте вони вдарили його балістичною ракетою, вбивши щонайменше 30 і поранивши щонайменше сотню людей.

Це було навмисне вбивство. Ми притягнемо кожного військового злочинця до відповідальності, — запевнив він.

Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради

Щоразу ми питаємо — чи є межі російського садизму? І щодня кляті орки пробивають дно.

— Сьогодні квиток у нове життя для невинних жінок, маленьких діточок і літніх осіб на вокзалі Краматорська перетворився на перепустку до смерті.

Росіяни знали про евакуацію мирних жителів і вчинили навмисне вбивство. Десятки вбитих і сотні поранених на вокзалі — новий нестерпний біль.

Ніколи цього не пробачимо. Злочинці відповідатимуть за кожен скоєний злочин.

Ми повинні зробити все, щоб організувати їм це пекло ще на землі.

Володимир Зеленський , президент України

Глава держави заявив, що Росія обстріляла звичайний залізничний вокзал, на якому на момент обстрілу не було військових, самі лише мирні люди, які чекали на евакуацію.

— Є свідки, є відео, є залишки ракет. Людей немає. Щонайменше 30 загиблих, близько 300 поранених на цей час, — констатував президент.

Ось так Росія прийшла захищати Донбас. Ось так РФ прийшла захищати російськомовних людей. Ось так ми живемо вже 44-й день.

Як повідомлялося, ранком п’ятниці, 8 квітня, російські військові здійснили ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська. На той момент у будівлі та біля неї перебували близько чотирьох тисяч людей. Внаслідок атаки загинули щонайменше 39 людей, до трьох сотень отримали поранення.