Україна

Замість життя — перепустка до смерті. Як Україна та світ реагують на обстріл вокзалу Краматорська

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 08 Квітня 2022, 15:20
Удар по вокзалу Краматорська

Більше відео
0:02:48
Перехоплені розмови російських окупантів
Проклинають Путіна та завдають собі каліцтв: нові перехоплені розмови окупантів від СБУ
0:00:23
Обстріл залізничного вокзалу Краматорська
Десятки загиблих. Росія з ракет вдарила по вокзалу Краматорська
0:04:17
Київська область, жертви
90% загиблих — з кульовими пораненнями: у Бучі працюють міжнародні криміналісти
Володимир Зеленський
Зеленський розповів, в якому разі Росія може застосувати ядерну зброю
Дивитись більше

Останні відео
0:15:41
Звернення Володимира Зеленського до Фінляндії

Вони щоденно роблять “нові Бучі”: звернення Володимира Зеленського до парламенту Фінляндії
Удар по вокзалу Краматорська
Замість життя — перепустка до смерті. Як Україна та світ реагують на обстріл вокзалу Краматорська
0:04:01
США запровадили санкції проти доньок Путіна
Хто такі доньки Путіна та чому він їх приховував? Розповідаємо, як їх викрили санкції США
0:02:48
Перехоплені розмови російських окупантів
Проклинають Путіна та завдають собі каліцтв: нові перехоплені розмови окупантів від СБУ
0:00:23
Обстріл залізничного вокзалу Краматорська
Десятки загиблих. Росія з ракет вдарила по вокзалу Краматорська
0:03:32
Як у Києві інженери розробляють дрони для ЗСУ
Зроблені, щоб бачити та знищувати — як київські інженери створюють дрони для ЗСУ
0:04:17
Київська область, жертви
90% загиблих — з кульовими пораненнями: у Бучі працюють міжнародні криміналісти
Володимир Зеленський
Зеленський розповів, в якому разі Росія може застосувати ядерну зброю
0:05:01
Ситуація в Україні станом на 8 квітня
Сумщина повністю звільнена від окупанта! Куди втік ворог
0:03:55
Чому в Україні зросла кількість ДТП
“Некерований” Київ: у столиці побільшало автівок, а заразом і ДТП
Більше відео
Звернення Володимира Зеленського до Фінляндії
Читати далі
Вони щоденно роблять “нові Бучі”: звернення Володимира Зеленського до парламенту Фінляндії
США запровадили санкції проти доньок Путіна
Читати далі
Хто такі доньки Путіна та чому він їх приховував? Розповідаємо, як їх викрили санкції США

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь