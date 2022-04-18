Україна

Врятувалися, щоб рятувати інших: як медики-переселенці продовжують працювати в західних областях

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 18 Квітня 2022, 19:00

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Медики-переселенці

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