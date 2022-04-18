Врятувалися, щоб рятувати інших: як медики-переселенці продовжують працювати в західних областях

Вони врятувалися з-під обстрілів, аби рятувати інших. Медиків-переселенців із регіонів, що постраждали від окупантів, почали приймати на роботу медзаклади західних областей.

У лікарні Святого Мартина у Мукачеві наразі працює 9 медпрацівників-переселенців. Працювати сюди приїздять в основному з Луганщини, Донеччини, Київщини та Харківщини.

Керівники установ кажуть – попит на вакансії серед фахівців шалений. В гугл-формі, яку розмістила лікарня на своєму сайті, наразі понад 90 анкет.

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Ця акція більше соціальна і спрямована на те, щоби допомогти частині людей, які опинилися в складних умовах, плюс це додаткові можливості для лікарні, щоб обмінятися досвідом.

Наприклад, Дар’я про вакансію лікарки у Мукачеві дізналась в інтернеті. Її взяли одразу, бо давно шукали педіатра. Маленькі пацієнти тут – нерідко її земляки, бо теж переселенці.

Дар’я вже двічі біженка. Спочатку вона тікала з Луганської області у 2014 році, а тепер – з Харкова. Проте досі сподівається, що вдасться повернутись додому, що буде куди.

А ось харківський лікар ортопед-травматолог з 40-річним стажем Олександр хвалиться – в колектив влився швидко, а пацієнти вже сприймають за закарпатця.

Чоловік живе у прихистку для біженців, працює на півставки, але і тому радий. Каже – вакансія у цій лікарні то доля, бо опинився в Мукачево випадково, коли вивозив на операцію маленького племінника після поранення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як чоловік охороняв пологовий будинок на Київщині та не покинув свій пост навіть під час ворожої атаки.