Щодня під ворожим вогнем, але не здаються — як живуть Херсон та Антонівка

Херсон щодня обстрілюють. Тільки вчора він уже кілька разів був під вогнем. Під ворожим прицілом опинився річковий порт. Там постраждали склади.

Також обстріляли район Острів — нині це один з найнебезпечніших районів міста. Адже російська армія стоїть зовсім поруч на іншому березі Дніпра.

Окупанти також гатили й по сусідніх селах, зокрема Антонівці. Відомо, що там пошкоджені приватні будинки. Уже половину села знищено російською артилерією.

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Також там уже кілька місяців немає світла та води. Єдина надія — на волонтерів.

— У мене в селищі залишилось близько 3500 людей. Було 13 000, — каже селищний голова Антонівки Сергій Іващенко.

У самому ж Херсоні залишаються близько 50 000 людей. До повномасштабного вторгнення тут жило 300 000 українців.

Однак місто все ще живе. Громадський транспорт, пошта, магазини та навіть кафе працюють.

Люди не виїжджають всупереч тому, що вибухи в Херсоні лунають постійно. За даними Херсонської ОВА, за вчора росіяни вісім разів обстріляли місто. Загалом в області лише за минулу добу одна людина загинула, ще один житель отримав поранення.

Прифронтове село Прибузьке Миколаївської області дев’ять місяців перебувало під ворожим вогнем. Зараз воно потроху оговтується від страшних обстрілів. Дивись, як живуть там люди.

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