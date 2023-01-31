Привозять міні-будиночки, щоб перезимувати! Як живуть люди у напівзруйнованому селі Прибузьке біля Миколаєва

Прифронтове село Прибузьке неподалік Миколаєва дев’ять місяців перебувало під ворожим вогнем. Зараз потроху оговтується від страшних обстрілів. Від березня окупанти нещадно гатили по селу.

У перший же день після ворожих прильотів у селі зникли світло та газ. Енергетики зараз не покладаючи рук працюють, щоб якнайшвидше відновити електрику.

Російські снаряди зруйнували у селі майже половину будинків. Ворожа ракета С-300 зруйнувала також місцеву школу. Вона була чи не найбільшою в громаді та сучасно облаштована.

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У Прибузькому залишилося 135 мешканців, а було майже 1500. Волонтери почали привозити в село міні-будиночки, щоб люди, чиє житло повністю зруйнували ворожі ракети, мали де перезимувати.

Антоніна разом з чоловіком розбирає завали на подвір’ї після жахливих обстрілів. Вона не може говорити без сліз про вщент розбитий будинок. Родина проживала тут понад 20 років.

Коли російські військові в березні цілодобово обстрілювали Прибузьке, жінка вирішила виїхати до сусіднього села. Напередодні ворожий снаряд вбив її батька. Будинок та подвір’я подружжя обстріляли щонайменше чотири рази. Всередині не вціліла жодна річ.

Син Антоніни зараз боронить Україну. Навесні подружжя планує почати відбудову літньої кухні, а поки встановили на подвір’ї маленький будиночок. Його родині привезли волонтери з Одещини.

А щоб обігріти це житло, волонтери привезли також буржуйку. Подружжя думає, як облаштувати свою маленьку кімнату.

Людям постійно привозять гуманітарну допомогу, волонтери робили це навіть під обстрілами.

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