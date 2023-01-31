Україна

Привозять міні-будиночки, щоб перезимувати! Як живуть люди у напівзруйнованому селі Прибузьке біля Миколаєва

Луїза Єрьоміна 31 Січня 2023, 20:00
Прибузьке Миколаївської області: як живуть люди після обстрілів

Більше відео
0:06:45
У Києво-Могилянській академії заборонили спілкування російською мовою: чи законно це
Посилення ролі нашої мови чи дискримінація? Омбудсмен про заборону спілкування російською у Києво-Могилянській академії
0:18:23
Олексій Данілов про новий наступ Росії та мобілізацію в Україні
Це виклик, але ми і це витримаємо! Данілов про новий можливий наступ РФ та мобілізацію в Україні
Карта бойових дій в Україні 31.01.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 31 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:54
Росіяни двічі зруйнували дім: родина змушена шукати прихисток
Двічі в одну вирву влучає? Як родина із Запоріжжя знову залишилась без даху над головою
Дивитись більше

Останні відео
0:03:33
Прибузьке Миколаївської області: як живуть люди після обстрілів

Привозять міні-будиночки, щоб перезимувати! Як живуть люди у напівзруйнованому селі Прибузьке біля Миколаєва
0:06:45
У Києво-Могилянській академії заборонили спілкування російською мовою: чи законно це
Посилення ролі нашої мови чи дискримінація? Омбудсмен про заборону спілкування російською у Києво-Могилянській академії
0:05:13
Реабілітаційні центри для переселенців: як працюють в Україні
Два дні “відкачувала” доньку після евакуації! Історія родини з окупованого Приморська
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:18:23
Олексій Данілов про новий наступ Росії та мобілізацію в Україні
Це виклик, але ми і це витримаємо! Данілов про новий можливий наступ РФ та мобілізацію в Україні
Карта бойових дій в Україні 31.01.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 31 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:54
Росіяни двічі зруйнували дім: родина змушена шукати прихисток
Двічі в одну вирву влучає? Як родина із Запоріжжя знову залишилась без даху над головою
0:03:19
Захисник з Бахмуту
У них наче амнезія, щодня на нас пруть. Захисник Бахмута про своє поранення та ситуацію на фронті
0:04:00
Ендрю Багшоу
Він просто хотів допомагати людям. Яким був британський волонтер Ендрю Багшоу та як минуло прощання з ним
0:03:43
дніпро
Час зупинився: як Дніпро повертається до життя після трагедії 14 січня
Більше відео
У Києво-Могилянській академії заборонили спілкування російською мовою: чи законно це
Читати далі
Посилення ролі нашої мови чи дискримінація? Омбудсмен про заборону спілкування російською у Києво-Могилянській академії

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь