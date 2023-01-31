Двічі в одну вирву влучає? Як родина із Запоріжжя знову залишилась без даху над головою

Те, що снаряд двічі не влучає в одну вирву, — неправда. У цьому на власній скруті пересвідчилась запорізька родина, яку росіяни позбавили геть усього. Батьки із двома дітьми дивом вижили після удару по середмістю в жовтні, коли російська ракета розгатила під’їзд у їхній багатоповерхівці.

Росіяни двічі зруйнували дім: родина змушена шукати прихисток

Почати життя наново вони були змушені в дачному будинку за містом, утім, окупанти поцілили й туди. Та насамперед, кажуть, потрібна реабілітація для малечі, що двічі зазнала психологічної травми.

Днями росіяни атакували дачний кооператив на Запоріжжі, тут і досі лежать уламки боєприпасів. Потужна вибухова хвиля понівечила зо п’ять будинків. В одному з них і мешкала родина, що раніше втратила дім.

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Довкола — руїни, від новенького легковика залишилася купа брухту.

Руйнується дах, стеля падає на мене, сходи завалило, я почав розбирати прохід, бо діти були внизу, — розповідає житель Запоріжжя Олег Єрофєєв.

У самого ж Олега обличчя посічене скалками, але він тішиться, що в малечі лише дрібні подряпини. Це вже другий теракт росіян, під час якого родина дивом вижила. Минулого разу квартиру в Запоріжжі рознесло під час ракетного удару в жовтні.

Почули вибух, ми заховалися в коридорі, а потім я виходжу на балкон і бачу, що будинка немає, — згадує Олег Єрофєєв.

В той день загинули четверо сусідів родини, а в дітей — п’ятирічного Сашка і шестирічного Ярослава — залишилась тяжка психологічна травма.

Три тижні ми були на реабілітаційному проекті, з дітьми працювали психологи, більш-менш привели до тями, — розповідає мама дітей Наталя Єрофєєва.

Діти залишились без даху над головою

З купкою врятованих речей родина перебралася за місто, на дачу, але російська ракета зруйнувала і її.

Залишилися без нічого, лише з боргами. Певно, ми такі одні, в кого влучили двічі: першого разу С-300, другого — Іскандером, — каже Олег Єрофєєв.

Пані Наталя впевнена, що місцевій владі байдуже на людей, яким розбомбили житло, адже жити запропонували в дитячому садку чи школі. Лише днями депутати міськради ухвалили рішення, за яким родини, що втратили житло через російські атаки, отримуватимуть 10 тис. грн щомісяця від дати руйнування.

Але для родини з дітьми та без даху над головою — це крихти, каже Наталя. Нині родина поневіряється по чужих кутках і радіє будь-якій допомозі від небайдужих. Найближчим часом вони планують виїхати на захід країни, подалі від частих бомбардувань.

Допомогти родині ти можеш за цими реквізитами:

5168 7451 0770 2794 — картка ПриватБанку

Отримувач: Єрофєєв Олег Васильович

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