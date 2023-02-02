Адский Бахмут. 200 детей до сих пор находятся в городе — почему так

В Донецкой области в Бахмуте ситуация не изменилась. До сих пор продолжаются постоянные обстрелы. Полиция просит гражданских покинуть горячую точку, но прислушиваются не все.

В городе осталось около 6500 человек, 200 детей. Мы призываем людей эвакуироваться в более безопасные районы. Нам удается их уговорить, – рассказывает Павел Дяченко.

Во вторник, 31 января, российские оккупационные войска ударили из артиллерии по жилмассиву в городе Бахмут. В результате обстрела погибли 12-летний ребенок и 70-летний мужчина.

Инспектор по коммуникации Бахмутского отдела полиции Павел Дяченко рассказал о ситуации в Бахмуте, а также поделился, ощущается ли изменения в интенсивности обстрелов.

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Напомним, что ранее мы рассказывали о том, какая ситуация в Кременной и Белогоровке Луганской области.