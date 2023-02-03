Білі янголи рятують дітей Бахмута: як поліцейські допомогли возз’єднатися мамі і доньці, які не бачились півроку

У Бахмуті — одній із найгарячіших точок на фронті, досі лишається близько 6000 цивільних. З них 200 — це діти, яким у прифронтовому місті точно не місце, певнять правоохоронці.
Керівник поліції Донецької області Руслан Осипенко зазначає, що місяць тому в місті було близько 12 000 людей та понад 300 дітей.
Щодня витримуючи нещадні атаки російських військ, українські захисники відбивають штурми Бахмута, місто-фортеця тримається. Однак життя, як ми звикли його собі уявляти, тут вже не існує. Люди вимушені постійно мешкати у підвалах, без води, опалення та світло.
Тому мирних мешканців вкотре закликають евакуюватися з Бахмута, адже ворог постійно гатить по місту й не полишає спроб штурмувати його околиці.
Тим, хто самотужки виїхати не в змозі, допомагає Білий янгол. Команда поліцейських, які вивозять цивільних з гарячих точок, поділилася кадрами однієї з останніх евакуацій, завдяки якій мати нарешті обняла доньку, яку не бачила півроку.
Спочатку їм довелося вмовляти батька дівчинки, який не планує сам виїжджати з міста. Поки тривала розмова, почало вибухати десь зовсім недалеко.
Начальниця відділу комунікації ГУНП в Донецькій області Олександра Гаврилко розповідає, що здебільшого час забирають саме вмовляння людей виїхати. Часто доводиться залучати свої вміння, щоб переконати ту чи іншу людину.
Інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області Павло Дяченко розповідає, що перше, що спитав — коли дівчинка бачила якісь блага.
Звичайні, як помити голову чи сходити до вбиральні нормально. Це такий психологічний підхід.
Звичайні, як помити голову чи сходити до вбиральні нормально. Це такий психологічний підхід.
І Оксана таки погодилась виїхати до мами у Костянтинівку. Це теж на Донеччині, але більш безпечне місто, ніж прифронтовий Бахмут.
У Костянтинівці ж на Оксану вже чекала мама. Вони не бачились півроку. Матір дякувала поліцейським, які у відповідь сказали, що це їхня робота.
Чергова успішна евакуація. Можна вже сказати, видохнули! Працюємо на результат.
Чергова успішна евакуація. Можна вже сказати, видохнули! Працюємо на результат.
Настільки ж пекельним напрямком як Бахмут, здається, зовсім нещодавно був Маріуполь. І так само, поки тривали бої, евакуація була необхідна як місцевим жителям, так і військовим. У цьому всім допомагав Олександр Морський. Читай історію моряка-прикордонника про війну та полон.
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