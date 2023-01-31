Два дні “відкачувала” доньку після евакуації! Історія родини з окупованого Приморська

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, внаслідок повномасштабної війни в Україні загинуло 459 дітей. Найбільше — у нині окупованих регіонах. Урядники наголошують, що єдиний вихід врятувати найменших українців від ракет та щоденних обстрілів — евакуюватися з районів проведення активних бойових дій.

Для повноцінного життя тим, хто виїхав, гарантують прихистки у центральних та західних областях. В одному з таких центрів на Київщині проживає 29 дітей зі своїми батьками. Вони приїхали з прифронтових зон та нині окупованих територій.

Помічник керівника реабілітаційного центру Отчий дім Сергій Повещенко розповідає, що є родини з Бахмутського району, Херсона, Запорізької області, Харкова, Ізюма.

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— Люди були налякані. Зараз вони адаптувалися та шукають роботу. Ми надаємо можливість працевлаштуватися, — каже чоловік.

Тут мешкає і семирічний Руслан з батьками та п’ятьма братами та сестрами. Родина виїхала з окупованого Приморська на Запоріжжі. Мати шістьох дітей Анна розповідає, що приїхали до центру в червні. Сім’ю вже чекали волонтери, до яких вони звернулися дорогою з дому.

Анна каже, що боялися лишатися з дітьми в окупації. Коли проїжджали Василівку, то росіяни з ножами заходили в автобус та все перевіряли.

З пістолетами перевіряли, діти дуже боялися. Я Соню два дні потім “відкачувала”.

Восени, після переїзду, чоловік Анни влаштувався будівельником. Жінка доглядає за дітьми, які ходять у місцеву школу та на гуртки. Побут теж облаштували — мають дві кімнати та щодня нові продукти від благодійників.

До цього центру постійно приїздять гості, одного разу навіть завітала віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук. Зараз тисячі дітей залишаються на окупованих територіях. Верещук переконує, що для безпечного та комфортного життя цих дітей в Україні є понад 5000 подібних центрів. Тому закликає батьків евакуюватися туди.

Українці піклуються не тільки одне про одного, а й про наших чотирилапих друзів. Раніше ми розповідали історію Оксани Шелудченко, яка вивезла 86 тварин з Костянтинівки.

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