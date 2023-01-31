Два дня “откачивала” дочь после эвакуации! История семьи из оккупированного Приморска

По официальной информации ювенальных прокуроров, в результате полномасштабной войны в Украине погибли 459 детей. Больше всего — в ныне оккупированных регионах. Чиновники отмечают, что единственный выход спасти самых маленьких украинцев от ракет и ежедневных обстрелов — эвакуироваться из районов проведения активных боевых действий.

Для полноценной жизни выехавшим гарантируют приюты в центральных и западных областях. В одном из таких центров в Киевской области проживает 29 детей со своими родителями. Они приехали из прифронтовых зон и ныне оккупированных территорий.

Помощник руководителя реабилитационного центра Отчий дом Сергей Повещенко рассказывает, что семьи из Бахмутского района, Херсона, Запорожской области, Харькова, Изюма.

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— Люди были напуганы. Сейчас они адаптировались и ищут работу. Мы предоставляем возможность трудоустроиться, — говорит мужчина.

Здесь живет и семилетний Руслан с родителями и пятью братьями и сестрами. Семья выехала из оккупированного Приморска в Запорожье. Мать шести детей Анна рассказывает, что приехали в центр в июне. Семью уже ждали волонтеры, к которым они обратились по дороге из дома.

Анна говорит, что боялись оставаться с детьми в оккупации. Когда проезжали Васильевку, россияне с ножами заходили в автобус и все проверяли.

С пистолетами проверяли, дети очень боялись. Я Соню два дня потом “откачивала”.

Осенью, после переезда, муж Анны устроился строителем. Женщина ухаживает за детьми, которые ходят в местную школу и на кружки. Быт тоже обустроили — есть две комнаты и каждый день новые продукты от благотворителей.

В этот центр постоянно приезжают гости, однажды даже посетила вице-премьер-министр Ирина Верещук. Сейчас тысячи детей остаются на оккупированных территориях. Верещук убеждает, для безопасной и комфортной жизни этих детей в Украине есть более 5000 подобных центров. Потому призывает родителей эвакуироваться туда.

Украинцы заботятся не только друг о друге, но и о наших четырехлапых друзьях. Ранее мы рассказывали историю Оксаны Шелудченко, вывезшей 86 животных из Константиновки.

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