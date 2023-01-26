Спасла из-под обстрелов 86 животных: история зооволонтера из Донбасса

Несмотря на войну и смерть, которую она несет, украинцы не забывают заботиться о животных. Добрые люди не покидают их на произвол судьбы, впускают котиков и собачек в бомбоубежища. Одну историю невероятной доброты и отваги расскажем и сегодня.

80 кошек и 6 собак: зооволонтер Оксана Шелудченко всех вывезла из-под обстрелов в Константиновке Донецкой области. Приют нашли в одном из сел в Черкасской области.

Женщина делится: животные были напуганы обстрелами и взрывами, так что трудно было решиться вырваться из одного места и ехать под этими звуками куда глаза глядят. Но когда появился вариант жилья в Черкасской области — быстро согласились и уехали.

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Мама Оксаны Татьяна Керносенко делится: искали дом с большим двором и вдали от людей, чтобы не мешать соседям.

Когда нашли такой, купили и сразу начали обустраивать новое жилье.

Дороже всего для хозяев такого количества животных обходится корм: всего в месяц уходит около 10 тыс. грн.

Еще одна украинская женщина не покинула свой дом и соседей во время боев в Гостомеле. Историю о ней мы писали в нашем другом материале.

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