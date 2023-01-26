Врятувала з-під обстрілів 86 тварин: історія зооволонтерки з Донеччини

Попри війну та смерті, що вона несе, українці не забувають дбати про тваринок. Добрі люди не покидають їх напризволяще, впускають котиків та собачок до бомбосховищ. Одну історію неймовірної доброти та відваги ми розповімо й сьогодні.

80 котів і шість собак: зооволонтерка Оксана Шелудченко всіх вивезла з-під обстрілів у Костянтинівці на Донеччині. Прихисток знайшли в одному з сіл на Черкащині.

Жінка ділиться: тварини були налякані обстрілами та вибухами, тож важко було зважитися вирватися з одного місця та їхати під цими звуками край за очі. Та коли з’явився варіант житла на Черкащині — швидко погодилися й поїхали.

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Коли знайшли такий — купили й одразу почали облаштовувати нове житло.

Найдорожче для господарів такої кількості тварин обходиться корм: лише на місяць йде близько 10 тис. грн.

Ще одна українська жінка не покинула свій будинок та сусідів під час боїв у Гостомелі. Історію про неї ми писали в нашому іншому матеріалі.

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