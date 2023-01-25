Розповіді
Ексклюзив

Півроку трагедії: доля людей та напівзруйнованого будинку після ракетного удару в Сергіївці

Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 25 Січня 2023, 20:00
Історія жінки, яка вижила після ракетного удару по Сергіївці

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